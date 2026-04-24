En un contexto marcado por tensiones persistentes en Medio Oriente, Arabia Saudita vuelve a tomar decisiones estratégicas que impactan el mercado global. Esta vez, el foco no está en la producción, sino en la forma en que el petróleo sale del país. La apuesta apunta a reducir la dependencia de rutas vulnerables, en especial del paso marítimo más sensible del planeta. El movimiento responde a riesgos crecientes en la región y a la necesidad de garantizar exportaciones constantes. Detrás de esta estrategia aparece una infraestructura clave: el fortalecimiento del oleoducto East-West, una vía terrestre que permite transportar petróleo sin atravesar zonas críticas. Su papel cobra mayor relevancia en un escenario de incertidumbre internacional. El proyecto gira en torno a un sistema que conecta los principales campos petroleros del este del país con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo. Esta red permite movilizar grandes volúmenes de crudo sin depender del Golfo Pérsico. La infraestructura fue concebida en un contexto de conflicto décadas atrás, pero hoy vuelve a posicionarse como una herramienta central. Su capacidad, que se acerca a millones de barriles diarios, la convierte en una de las rutas más relevantes del sistema energético saudí. Durante 2026, Arabia Saudita llevó esta red a niveles de operación elevados. Sin anuncios formales de expansión, el uso intensivo del sistema evidenció una respuesta directa a los riesgos en la región. El punto crítico sigue siendo el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier interrupción en ese paso tendría efectos inmediatos en los precios y el abastecimiento global. Más allá de la ingeniería, la decisión refleja una estrategia de anticipación frente a posibles crisis. Garantizar rutas alternativas se convierte en una prioridad para sostener la estabilidad del mercado. Este tipo de medidas también fortalece la posición del país en el tablero internacional, al reducir su exposición a bloqueos o conflictos. En un entorno volátil, la diversificación de rutas energéticas marca la diferencia en el control del suministro global.