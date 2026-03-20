Miles de hogares en Colombia comenzarán a recibir los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en el primer ciclo del año, luego de que el Gobierno confirmara la fecha de inicio y el nuevo esquema de entrega de los recursos. La inversión para este ciclo supera los 323.000 millones de pesos y beneficiará a más de 760.000 familias en todo el país, con énfasis en población vulnerable y en condición de pobreza extrema. El cambio más importante es la salida del Banco Agrario como principal operador de pagos, lo que obliga a los beneficiarios a estar atentos a las nuevas modalidades para reclamar el dinero. Desde este año, los pagos dejarán de hacerse exclusivamente con el Banco Agrario y pasarán a manos de una unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, que tendrán la responsabilidad de dispersar los recursos a millones de hogares. Las autoridades señalaron que este cambio responde a procesos de contratación pública que buscan mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos. Según el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, “con esta adjudicación fortalecemos la transparencia, la competencia y la eficiencia en la entrega de los recursos públicos”. Los beneficiarios deberán estar atentos a los canales oficiales para conocer detalles sobre su pago: Quienes no reciban el aviso podrán consultar su estado ingresando a los portales oficiales con su documento de identidad. El inicio de pagos está programado para finales de marzo y se extenderá durante varias semanas, priorizando a los hogares más vulnerables: El director de Prosperidad Social aseguró que “con este primer ciclo seguimos garantizando que las transferencias lleguen a los hogares que más lo necesitan”, destacando el enfoque social del programa. Para verificar si tiene un pago disponible de SuperGIROS, el beneficiario debe: El sistema indicará si hay un pago programado, cuál es el punto de cobro autorizado y si aplica alguna restricción por fecha o cédula.