La Armada Nacional de Colombia anunció nuevos procesos de incorporación dirigidos a ciudadanos menores de 30 años que deseen iniciar una carrera dentro de las Fuerzas Militares. La convocatoria incluye opciones para distintos niveles académicos y promete estabilidad laboral tras completar la formación. Según informó la institución, esta iniciativa está enfocada en captar talento con perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales que cumplan funciones administrativas dentro de la fuerza. Además, quienes ingresen recibirán capacitación especializada en el ámbito naval. La entidad hizo un llamado directo a los interesados al señalar: “El 2026 se construye con retos que pueden cambiar su vida. Es el momento de que escuche el llamado”, invitando a participar en los nuevos procesos. La convocatoria incluye dos programas principales: el curso de grumete y el de cadete del cuerpo administrativo. Ambos están diseñados para formar personal que ejercerá funciones acordes a su formación académica. El curso de Grumete del Cuerpo Administrativo para ser suboficial administrativo recibe a hombres y mujeres con título de tecnólogo o técnico profesional en: El programa de Cadete del Cuerpo Administrativo, por su parte, busca hombres y mujeres con título profesional en las siguientes carreras para formarse durante seis meses en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en Cartagena: Los aspirantes deben cumplir condiciones académicas, físicas y legales para ser admitidos en el proceso de selección: La Armada aclaró que algunas condiciones físicas o administrativas “no son requisitos excluibles para participar en el proceso de incorporación, siempre y cuando sea de conocimiento del aspirante que esta consideración será tenida en cuenta en la Junta de Selección”. En el caso del programa de cadetes se requiere: El proceso de inscripción se realiza de manera virtual a través de los canales oficiales de la institución, donde los interesados pueden revisar los detalles completos: Las inscripciones para estos programas iniciaron en marzo de 2026 y continúan abiertas sin una fecha de cierre confirmada, lo que amplía las posibilidades para quienes deseen iniciar su carrera en la institución.