Los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, dos de los planes asistenciales más grandes de Colombia, se pagarán por partida doble para aquellos beneficiarios que registren pagos atrasados por parte de Prosperidad Social. ¿Quiénes son? Si bien no se sabe si la cifra será exactamente del doble, cada año se pueden programará pagos de ciclos que no alcanzaron a ser distribuidos durante el año anterior. Prosperidad Social ya ha demostrado cómo se puede llevar a cabo el proceso. El exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolivar, en 2024 confirmó el retraso en pagos como Valoración del Cuidado, Devolución del IVA y Colombia sin hambre. En ese momento, Bolívar señaló que “el próximo año se reprogramarán y las fechas se irán informando a través de las redes sociales oficiales”. El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) informó que a partir del 30 de abril comenzará el pago del segundo ciclo de Renta Ciudadana, un programa que otorga transferencias de hasta $500.000 a hogares en condición de vulnerabilidad inscritos en el Sisbén IV. Para 2026, la dispersión de los recursos estará a cargo de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, operadores con cobertura en más de 1.100 municipios y miles de puntos de atención habilitados en los 32 departamentos del país. Renta Ciudadana: cómo verificar en línea si hace parte de los beneficiariosLa manera más rápida de confirmar si un hogar está incluido en el nuevo ciclo de Renta Ciudadana 2026 es realizar la consulta directamente con la cédula. Para ello, el DPS habilitó una sección específica en su página web. Pasos para consultar con cédula:Acceder al portal oficial del DPS: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.coElegir la opción “Consulta con tu cédula”.Ingresar el número de documento y validar la información requerida.El sistema indicará si el hogar fue seleccionado, la fecha de pago estimada y el operador asignado para el retiro