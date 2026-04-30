A partir de este 30 de abril, varios hogares en Colombia dejarán de recibir los pagos de Renta Ciudadana tras una nueva depuración realizada por el Departamento para la Prosperidad Social. Uno de los factores más determinantes es la edad de los niños dentro del núcleo familiar, ya que aquellos hogares cuyos menores superaron los 6 años están perdiendo prioridad en la focalización del subsidio. La medida hace parte de un proceso técnico que busca redirigir los recursos a familias en condición de pobreza extrema con niños pequeños, sin dejar de lado otros criterios como el cumplimiento de requisitos, la situación económica y la verificación de datos. Uno de los enfoques principales del programa es priorizar hogares con niños menores de 6 años, debido a su condición de mayor vulnerabilidad. Cuando los niños crecen y superan esa edad, el hogar puede dejar de cumplir con los criterios de priorización. Esto no significa una eliminación arbitraria, sino un ajuste basado en las reglas del programa. En estos casos: Además de la edad de los niños, hay otros motivos clave por los que un hogar puede ser excluido: Estas condiciones son evaluadas constantemente para definir quién continúa recibiendo el subsidio. El Sisbén es uno de los filtros más importantes en Renta Ciudadana. Si un hogar cambia de grupo, por ejemplo de A a B o C, puede dejar de ser considerado en pobreza extrema, lo que reduce sus posibilidades de seguir en el programa. Esto puede ocurrir por: Por eso, revisar periódicamente la información registrada es clave para entender cualquier cambio en el estado del beneficio. El acta de compromiso es obligatoria. Este documento establece las reglas que deben cumplir los beneficiarios para permanecer en el programa. Quienes no la firmaron: Sí, pero no son el único factor. Primero se evalúan las condiciones básicas del hogar y luego el cumplimiento de corresponsabilidades. Entre estas obligaciones están: El incumplimiento puede generar suspensión o exclusión del subsidio. Las inconsistencias en la información son una de las causas más comunes de suspensión. Estas pueden deberse a: Para solucionarlo, se recomienda: Los beneficiarios pueden consultar su estado en la plataforma oficial del programa. Es importante entender que no recibir un pago no siempre significa salida definitiva del programa. Sí. En muchos casos, la suspensión es temporal. Los hogares pueden ser reincorporados si: