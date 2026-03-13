SuperGIROS comenzó a realizar los pagos correspondientes al programa social Colombia Mayor, destinados a apoyar a millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad ya que son parte de las políticas de Prosperidad Social y se entregan de manera escalonada en todo el país. Para saber si hay un pago disponible y dónde cobrarlo, los beneficiarios pueden hacer la consulta en línea ingresando su número de cédula en el portal oficial de SuperGIROS. La consulta permite identificar el punto de pago, las fechas habilitadas y si se debe respetar el sistema de pico y cédula. Los beneficiarios de 60 años o más continúan recibiendo el subsidio mensual habitual de $230.000. Para los ciclos 1 y 2 de 2026, los adultos mayores recibirán un doble pago. Aquellos que habitualmente recibían $80.000 recibirán $160.000, mientras que los mayores de 60 años percibirán $460.000. Esta medida busca compensar retrasos y garantizar la continuidad del apoyo económico. Para acceder al programa y mantenerse como beneficiario, los adultos mayores deben cumplir con ciertas condiciones establecidas por Prosperidad Social. Entre los principales requisitos se encuentran: Estos criterios buscan garantizar que el apoyo económico llegue a las personas que realmente lo necesitan dentro del sistema de protección social del país. Para verificar si tiene un pago disponible de SuperGIROS, el beneficiario debe: El sistema indicará si hay un pago programado, cuál es el punto de cobro autorizado y si aplica alguna restricción por fecha o cédula.