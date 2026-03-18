El calendario de feriados en Colombia vuelve a generar cambios en los servicios más utilizados por los ciudadanos. En esta oportunidad, una red clave para envíos de dinero y pagos ajustará su funcionamiento durante una fecha puntual. Aunque este tipo de medidas suele repetirse en días festivos, no todos los usuarios conocen cómo impacta en la atención diaria. Por eso, crece la necesidad de anticiparse para evitar demoras o inconvenientes. Con la llegada del feriado del 23 de marzo, muchas personas comienzan a revisar qué servicios estarán disponibles y cuáles tendrán restricciones en todo el país. La red SuperGIROS no tendrá atención en sus sucursales presenciales durante dos días en Colombia debido a la combinación del domingo (día en el que habitualmente no presta servicio en muchos puntos) y el feriado del lunes 23 de marzo. El cierre aplica principalmente a puntos físicos y corresponsales que operan bajo horario comercial, lo que impacta en quienes realizan giros, pagos de servicios o recargas de manera presencial. Este tipo de suspensión responde a la organización habitual del sistema en días no hábiles, donde gran parte de la atención presencial se reduce o se detiene. Sin embargo, la operación puede variar según el punto, ya que algunos comercios aliados podrían mantener atención limitada dependiendo de su ubicación. Durante el feriado, ciertos servicios pueden seguir funcionando de forma parcial a través de puntos autorizados o aliados, dependiendo de la zona. No obstante, operaciones como envíos de dinero en ventanilla o pagos en efectivo podrían verse limitadas hasta la reanudación de la actividad habitual. Por eso, se recomienda a los usuarios anticipar sus giros o pagos importantes, especialmente si dependen de atención presencial. La operación se normalizará una vez finalice el feriado, retomando el servicio en los horarios habituales en todo el territorio nacional.