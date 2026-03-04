Miles de beneficiarios de programas sociales en Colombia deberán cumplir requisitos obligatorios si quieren seguir recibiendo sus pagos en marzo. La advertencia está relacionada con los controles que aplican los operadores de giro autorizados por el Gobierno Nacional. En este contexto, se ha señalado que SuperGIROS podría dejar de entregar recursos de Renta Ciudadana y Colombia Mayor a determinadas personas que no cumplan con las condiciones exigidas para el cobro. La medida no implica la eliminación de los subsidios, sino la aplicación de filtros de verificación. Las autoridades han reforzado los mecanismos de validación de identidad con el objetivo de evitar fraudes, suplantaciones y cobros indebidos, especialmente en puntos físicos de pago. SuperGIROS es uno de los principales operadores encargados de distribuir subsidios del Gobierno en diferentes municipios del país. Sin embargo, la entrega de recursos está sujeta a validaciones establecidas por las entidades responsables de los programas sociales. En marzo, podrían presentarse bloqueos temporales o negación del pago para quienes no cumplan con requisitos como la validación biométrica o la actualización de datos. Esto no significa que el operador desaparezca, sino que debe acatar las normas de control vigentes. Los beneficiarios de Renta Ciudadana y Colombia Mayor podrían enfrentar inconvenientes si presentan alguna de las siguientes situaciones: El requisito de huella digital se ha implementado en varias regiones como mecanismo para evitar la suplantación de identidad, una problemática detectada en años anteriores. Las autoridades recomiendan verificar que la cédula esté en buen estado, confirmar que los datos personales estén actualizados y realizar el registro biométrico cuando el operador lo solicite. Asimismo, es fundamental consultar únicamente fuentes oficiales y evitar intermediarios, ya que ningún trámite requiere pagos adicionales. El cumplimiento de estos requisitos permitirá que los beneficiarios continúen recibiendo Renta Ciudadana y Colombia Mayor sin contratiempos.