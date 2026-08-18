Conoce para qué sirve este truco casero, cómo aplicarlo y qué precauciones tener para no dañar la planta.

La lengua de suegra es una de las plantas más resistentes para tener en casa. Necesita pocos cuidados y puede adaptarse a diferentes condiciones de luz, aunque uno de los puntos más importantes para mantenerla saludable es evitar el exceso de agua.

Entre los trucos caseros que circulan para cuidar esta planta aparece uno muy sencillo: enterrar una hoja de laurel directamente en el sustrato de la maceta. La práctica busca aprovechar los compuestos aromáticos de esta planta y, cuando la hoja se descompone, su pequeño aporte de materia orgánica.

Pero ¿realmente sirve? ¿Qué puede aportar y cómo debe hacerse?

Para qué sirve enterrar una hoja de laurel en la lengua de suegra

El laurel contiene aceites esenciales y compuestos aromáticos que pueden resultar desagradables para algunos insectos. Por eso, enterrar una hoja en el sustrato se utiliza como un repelente natural y casero para ayudar a mantener alejadas algunas plagas.

Sin embargo, no se trata de un insecticida ni garantiza que la planta quede protegida de todos los insectos. Si la lengua de suegra presenta una plaga importante, lo recomendable es identificar el problema y utilizar un tratamiento adecuado.

Además, cuando la hoja de laurel permanece enterrada durante un tiempo, comienza a degradarse y aporta una pequeña cantidad de materia orgánica al sustrato. Este efecto es limitado y no reemplaza un fertilizante cuando la planta necesita nutrientes.

Cómo enterrar una hoja de laurel en la lengua de suegra

El procedimiento es muy sencillo y no requiere productos especiales:

Elegir una o dos hojas de laurel , que pueden estar frescas o secas.

Hacer un pequeño agujero en el sustrato , a unos centímetros de profundidad.

Colocar la hoja sin que quede en contacto directo con las raíces.

Cubrirla nuevamente con tierra.

Mantener el régimen de riego habitual de la lengua de suegra.

No es necesario aumentar la cantidad de agua porque se haya colocado una hoja de laurel. De hecho, el exceso de humedad es uno de los principales problemas para esta planta, ya que puede favorecer la aparición de hongos y la pudrición de las raíces.

Conoce para qué sirve este truco casero, cómo aplicarlo y qué precauciones tener para no dañar la planta.

Cada cuánto tiempo hay que cambiar la hoja de laurel

La hoja puede permanecer en la maceta mientras se degrada. Cuando esté completamente descompuesta, puede retirarse cualquier resto visible y colocar una nueva.

Como referencia práctica, algunas personas la reemplazan aproximadamente cada tres o cuatro semanas, aunque no existe una frecuencia universalmente establecida. La velocidad de descomposición dependerá de la humedad, la temperatura y el tipo de sustrato.

No hace falta colocar grandes cantidades: una o dos hojas son suficientes para probar el método.

¿Qué precauciones hay que tener?

Aunque se trata de un método casero sencillo, no conviene abusar de las hojas de laurel dentro de una maceta.

En recipientes pequeños o con un sustrato que retenga demasiada agua, incorporar materia orgánica en descomposición puede contribuir a generar condiciones favorables para hongos y malos olores.

Si después de colocar la hoja aparece moho, olor desagradable o exceso de humedad, lo mejor es retirarla y revisar el estado del sustrato.

La lengua de suegra, además, no necesita grandes cantidades de agua para crecer. Un sustrato con buen drenaje y un riego moderado son mucho más importantes para mantenerla saludable que cualquier truco casero.

¿La hoja de laurel hace crecer más rápido la lengua de suegra?

No hay evidencia sólida de que enterrar una hoja de laurel haga que la lengua de suegra crezca más rápido o produzca nuevas hojas.

Su posible utilidad está relacionada principalmente con el efecto repelente de sus compuestos aromáticos y con el aporte limitado de materia orgánica cuando se descompone.

Por eso, puede utilizarse como complemento de los cuidados habituales, pero no debería reemplazar una buena iluminación, un sustrato con drenaje y un riego adecuado.