La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá no tendrán clases durante tres días consecutivos en la primera semana de mayo de 2026. La medida está contemplada dentro del calendario académico oficial del año y aplica para educación preescolar, básica y media en toda la capital. De acuerdo con la resolución que fija el calendario de feriados 2026, el fin de semana largo estudiantil se llevará a cabo a partir del viernes 1 de mayo y se extenderá hasta el 3 de mayo, retomando las clases el lunes 4. Los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá no tendrán clases el viernes 1 de mayo de 2026 debido al feriado nacional por el Día del Trabajador. Esta fecha está contemplada dentro del calendario de festivos en Colombia, por lo que se suspenden las actividades académicas en las instituciones educativas públicas. A diferencia de los recesos estudiantiles establecidos en el calendario académico, el 1 de mayo no corresponde a una semana de descanso programada, sino a un día festivo oficial. En ese sentido, la jornada no está vinculada a actividades institucionales ni a semanas de desarrollo pedagógico, sino al cumplimiento del calendario nacional. Durante el viernes 1 de mayo de 2026, las instituciones educativas oficiales de Bogotá no tendrán actividades académicas debido al feriado nacional por el Día del Trabajador. En esa jornada, los estudiantes no deberán asistir a clases y los colegios permanecerán cerrados o con funcionamiento administrativo mínimo, según cada institución. A diferencia de las semanas de desarrollo institucional contempladas en el calendario académico, este día no incluye actividades pedagógicas obligatorias para docentes ni directivos. Las clases se retomarán con normalidad el siguiente día hábil, sin modificaciones en la programación escolar establecida para el resto del calendario. El calendario académico establece que los estudiantes de colegios oficiales deberán cumplir 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas en dos semestres. Las fechas definidas son: Cada institución educativa organiza los horarios de clases y las actividades complementarias dentro de ese período, garantizando el cumplimiento del tiempo académico exigido por la normativa nacional.