El calendario académico ya está definido y la decisión es oficial: durante la Semana Santa 2026 no habrá clases en Colombia por cuatro días seguidos, en coincidencia con los festivos religiosos que no se trasladan por ley. La medida impacta a instituciones públicas y privadas, y desde ya miles de familias empiezan a ajustar su logística para organizar el cuidado de niños y adolescentes. De acuerdo con el calendario nacional, el descanso escolar se alineará con el Jueves Santo (2 de abril de 2026) y el Viernes Santo (3 de abril de 2026), fechas que en Colombia se respetan exactamente como aparecen en el calendario y no se mueven al lunes siguiente. La Semana Santa 2026 se celebrará entre finales de marzo y comienzos de abril. El cronograma religioso y festivo será el siguiente: En la práctica, los estudiantes no tendrán clases desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, completando un puente de cuatro días consecutivos. En muchos colegios, incluso, la jornada académica se reduce o se flexibiliza desde el miércoles previo. Este bloque convierte a la Semana Santa en uno de los descansos más extensos del primer semestre del año, tanto para trabajadores como para estudiantes. En Colombia, algunos festivos se rigen por la llamada Ley Emiliani, que permite mover ciertas celebraciones al lunes para promover los puentes festivos. Sin embargo, el Jueves Santo y el Viernes Santo no se acogen a ese traslado. Esto significa que en 2026 se mantendrán exactamente el 2 y el 3 de abril, garantizando un descanso continuo que coincide con el calendario litúrgico de la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas que conmemoran estas fechas. Al ser días de descanso obligatorio para la mayoría de trabajadores del sector público y privado —salvo actividades esenciales—, el sistema educativo también suspende actividades académicas. El puente será de cuatro días consecutivos: Para millones de colombianos, esto representa una de las pausas más importantes antes de mitad de año. El sector turismo, las aerolíneas y el comercio ya proyectan alta movilidad interna, especialmente hacia destinos religiosos, de playa y clima cálido. En el ámbito escolar, el receso impacta directamente la rutina de los hogares, sobre todo en ciudades principales donde ambos padres trabajan en modalidad presencial. Abril de 2026 tendrá dos festivos nacionales y ambos corresponden a Semana Santa: No habrá traslados ni modificaciones. El mes arrancará con uno de los descansos más organizados y previsibles del calendario colombiano, lo que facilita la planeación laboral y académica. La confirmación del receso genera inquietud en numerosos hogares. Aunque se trata de una tradición anual, no todas las familias cuentan con redes de apoyo para el cuidado de los menores durante esos días. Muchos padres deberán ajustar turnos, solicitar permisos laborales o apoyarse en familiares para cubrir el cuidado de los hijos. Otros optarán por actividades extracurriculares, campamentos urbanos o viajes cortos dentro del país.