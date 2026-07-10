Estados Unidos, Rusia y China miran de cerca a dos naciones latinas: los países que avanzan y pueden convertirse en potencias económicas globales (Fuente: ChatGPT).

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En la actualidad, en América latina se observa una transformación de gran importancia, aunque en gran medida silenciosa. Según reportes económicos recientes y proyecciones internacionales, Brasil y México tienen la posibilidad de convertirse en dos de las economías más influyentes del mundo para el año 2030, lo que implicaría el desplazamiento de numerosas potencias tradicionales y una alteración en la distribución del poder global.

Este fenómeno abarca más que las esferas económicas y tiene el potencial de alterar las dinámicas geopolíticas tanto en la región como a nivel internacional. La transformación de estas economías emergentes podría tener un efecto considerable en la política internacional y en las relaciones entre distintas naciones.

Nuevas potencias que redefinirán la economía global

Mientras Estados Unidos, China y Rusia compiten por la hegemonía, América latina se prepara para reclamar su lugar en la mesa de las decisiones globales.

El ascenso de Brasil y México no se atribuye únicamente a su tamaño y recursos naturales, sino también a una transformación productiva y tecnológica sin precedentes, que los posiciona como actores centrales en la nueva economía multipolar.

Según estudios elaborados por entidades como PwC y Standard Chartered, ambos países latinoamericanos ingresarían al top 10 de las economías más grandes del planeta dentro de los próximos cinco años, medida por Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).

Transformación silenciosa: Brasil y México emergen como potencias económicas hacia 2030.

Así se reconfiguraría el poder en Latinoamérica y cómo impactaría en las alianzas globales

Ambos países operan como puentes estratégicos entre Oriente y Occidente, un rol que los convierte en piezas clave del tablero global.

México, por su parte, aprovecha su integración al bloque norteamericano, pero con una visión cada vez más independiente, diversificando sus relaciones con Europa y Asia.

Expertos señalan que el crecimiento simultáneo de Brasil y México generará un reacomodo en las alianzas económicas y políticas internacionales, con efectos directos en el comercio, la energía y la diplomacia mundial.

Brasil fortalece su posición en los BRICS, consolidando su vínculo con China, India y Rusia y proyectando su influencia sobre el sur global.

México vs Brasil: PIB 2030, ¿quién crecería más?

Las cifras son contundentes:

Estos valores no solo posicionarían a estas naciones por encima de diversas economías europeas, sino que también las establecerían como líderes naturales en el desarrollo de América latina.

Brasil alcanzaría un PIB superior a los USD 4,4 billones , impulsado por el crecimiento del sector energético, la minería verde y la expansión tecnológica.

, impulsado por el crecimiento del sector energético, la minería verde y la expansión tecnológica. México, en tanto, rondaría los USD 3,6 billones, con una economía fundamentada en la innovación, la manufactura avanzada y las energías limpias.

América latina se consolida: fin del orden unipolar

El ascenso económico de Brasil y México refleja una tendencia irreversible hacia la multipolaridad, en la que el poder se reparte entre distintas regiones y no se concentra exclusivamente en los gigantes tradicionales.

El presidente Lula da Silva en Brasil y la mandataria Claudia Sheinbaum en México comparten un mismo objetivo: convertir a sus naciones en polos de atracción global, generando empleo, innovación y estabilidad en un contexto internacional cada vez más incierto.

Con políticas de industrialización sostenible, acuerdos energéticos estratégicos y una población joven en crecimiento, ambos países podrían redefinir la arquitectura económica mundial.