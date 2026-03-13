El paro de 24 horas convocado por la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) para este jueves 12 de marzo tendrá efectos directos en la organización de las clases en los colegios oficiales de Bogotá, Colombia. Una de las principales consecuencias podría ser la realización de una jornada académica el sábado 14 de marzo para recuperar las actividades que no se desarrollen durante el día de protesta. La orientación fue entregada por la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá (SED) a través de un memorando dirigido a rectoras y rectores de las instituciones educativas oficiales. En el documento se establecen lineamientos para la jornada del paro y para la posible reposición de clases, con el objetivo de garantizar la continuidad del calendario escolar, que contempla 40 semanas lectivas durante el año. La jornada de protesta convocada por la ADE incluye una concentración prevista para las 9 de la mañana y actividades que se extenderán durante gran parte del día. El sindicato decidió realizar el paro como respuesta a lo que considera incumplimientos de acuerdos previos con la administración distrital y a decisiones recientes relacionadas con políticas educativas y condiciones laborales del magisterio. Ante este escenario, la Secretaría de Educación indicó que cada institución educativa podrá organizar la jornada del 12 de marzo según sus condiciones particulares y la disponibilidad de docentes y directivos. La intención de la entidad es que los colegios permanezcan abiertos y que el servicio educativo continúe con normalidad en la medida de lo posible. En los colegios donde las clases no puedan desarrollarse con normalidad debido al paro, la administración distrital planteó la posibilidad de recuperar la jornada académica el sábado 14 de marzo. Según la orientación enviada a los directivos, ese día se podría realizar una reposición de actividades entre las 6:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía. Esto significa que algunos estudiantes de colegios públicos de la ciudad podrían ser convocados a clases durante el fin de semana para cumplir con las actividades académicas que estaban previstas originalmente para el jueves. Sin embargo, la reposición dependerá de cada institución y de los grupos que hayan resultado afectados por la suspensión de clases. De acuerdo con el memorando de la Secretaría de Educación, la jornada del sábado deberá ser coordinada por el rector o por los directivos docentes de cada institución educativa. En ese sentido, cada colegio identificará los cursos que no pudieron desarrollar sus actividades durante el paro y convocará a esos estudiantes para la reposición. Además, los colegios que ya cuentan con modalidad de clases durante el fin de semana deberán coordinar con su Dirección Local de Educación la organización de las instalaciones para garantizar el desarrollo de la jornada académica. La decisión de contemplar una reposición de clases durante el sábado fue cuestionada por la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que emitió un comunicado dirigido al magisterio distrital en el que rechaza la posibilidad de imponer esta medida. Según el sindicato, ni las Direcciones Locales de Educación ni la Secretaría de Educación tienen la facultad de modificar de manera unilateral el calendario académico o autorizar la reposición de clases por un cese de actividades. La organización sostiene que, de acuerdo con el Decreto 1850 de 2002, la competencia para modificar el calendario escolar corresponde al Ministerio de Educación Nacional de Colombia. En ese contexto, la ADE aseguró que convocar a docentes y estudiantes un sábado para recuperar clases sin cumplir con el procedimiento legal podría vulnerar la normatividad vigente y afectar la jornada laboral docente, que está organizada dentro de un horario establecido de lunes a viernes.