La Ley 2101 de 2021, referida a la reducción, finalizará en julio del año venidero y establecerá un nuevo límite semanal sin menoscabar derechos laborales ni salarios. (Fuente: Freepik)

El Gobierno de Colombia realizará en 2026 la fase final de la reducción de la jornada laboral semanal, un proceso que ha sido establecido por la Ley 2101 de 2021 y que ha sido llevado a cabo de manera gradual en años recientes. Esta medida garantiza que no habrá recortes salariales ni pérdida de derechos para los trabajadores.

Con esta modificación, la nación culminará el proceso de disminución del tiempo máximo de trabajo, una política que busca optimizar el equilibrio entre la vida personal y laboral, sin alterar las condiciones contractuales actuales.

Tanto los empleados como sus empleadores se preparan para redefinir la organización de la jornada semanal y las horas que deberán cumplirse tras la puesta en marcha de la última fase del cronograma oficial.

Horas de trabajo en Colombia: cambios desde 2026

De acuerdo con lo establecido por la normativa laboral vigente, a partir del miércoles 15 julio de 2026, la jornada laboral máxima en Colombia se fijará en 42 horas semanales. Esta decisión representa el límite final determinado por la legislación, concluyendo así el proceso de reducción escalonada.

Esta regulación se aplica tanto al ámbito público como al privado y exige el cumplimiento de los períodos de descanso legales, así como las condiciones convenidas en cada contrato.

La reducción del horario no afectará el salario mensual ni los beneficios legales, puesto que el enfoque del cambio se orienta únicamente hacia la duración del tiempo laboral, sin incidir en la compensación económica.

Gobierno de Colombia implementará reducción de jornada laboral en 2026. (Fuente: Shuterstock)

Cómo organizar las 42 horas semanales de trabajo

La norma habilita la organización de turnos sucesivos, de forma temporal o permanente, siempre que cada turno no exceda las seis horas diarias ni las 36 horas semanales, conforme a lo estipulado por la ley.

Esta flexibilidad busca que las empresas adecúen sus esquemas de trabajo según sus necesidades operativas, sin menoscabar los límites legales establecidos.

La legislación permite que las 42 horas se distribuyan en cinco o seis días a la semana, siempre que exista un acuerdo entre el empleador y el trabajador, garantizando al menos un día de descanso obligatorio .

Ley 2101 de 2021: así será la reducción de la jornada laboral en Colombia

La normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo y que el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, imponiendo sanciones a las empresas que no respeten la reducción horaria. La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años. El proceso inició en 2023 y culminará con la entrada en vigor del nuevo límite en julio de 2026.