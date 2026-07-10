El descubrimiento más significativo desde 1922 fue definido por el Ministro de Turismo egipcio.

Un descubrimiento arqueológico sin precedentes ha conmocionado el ámbito de la egiptología: un equipo de investigadores ha hallado en 2022 la tumba de Tutmosis II, un faraón de la XVIII Dinastía que gobernó aproximadamente hace 3.500 años. Este hallazgo constitute la primera vez en más de un siglo que se descubre la morada final de un rey del antiguo Egipto, desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón.

El entierro fue localizado en los Valles Occidentales de la Necrópolis Tebana, lo cual sorprendió a los expertos, quienes inicialmente asumieron que se trataba de una consorte real.

Las dimensiones, el diseño y las inscripciones corroboraron que se trata de un faraón: el elusive Tutmosis II, precursor de Tutankamón , figura fundamental en el linaje real.

¿Dónde encontraron la tumba de Tutmosis II y por qué importa tanto?

El hallazgo resuelve un misterio de siglos: la ubicación de la tumba de Tutmosis II, cuya existencia era conocida pero nunca había sido localizada. Hasta este momento se creía que su sepultura se encontraba en las cercanías del Valle de los Reyes, no en los Valles Occidentales, lo que reconfigura el mapa arqueológico de la región.

El descubrimiento fue realizado por la New Kingdom Research Foundation, en colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. Tras 12 años de excavaciones, el equipo encontró una escalera monumental y una cámara funeraria decorada con escenas del Amduat, un texto religioso reservado exclusivamente para los faraones.

La tumba fue hallada en los Valles Occidentales de la Necrópolis Tebana, según New Kingdom Research Foundation. (Fuente: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

Quién fue Tutmosis II, el faraón detrás de su dinastía

Tutmosis II, quien ejerció su gobierno entre 1493 y 1479 a.C., se destacó por ser el consorte de Hatshepsut, una de las raras mujeres a cargo del faraonato, así como por ser progenitor de Tutmosis III. Aunque su periodo como gobernante fue corto y eclipsado por personalidades familiares más prominentes, este hallazgo lo reinstaura en el enfoque de la historia egipcia.

La identificación de Tutmosis II se ve respaldada por los fragmentos de alabastro encontrados en su tumba, los cuales presentan su nombre junto al de Hatshepsut. Asimismo, las evidencias apuntan a que una inundación pudo haber ocasionado daños en su tumba original, lo que ofrecería una explicación adecuada para el desconocimiento de su ubicación durante siglos.

El interior de una tumba de Tutmosis II (Fuente: Egypt Ministry of Tourism & Antiquities)

Tutmosis II, el faraón que habría superado el poder de Ramsés II

Algunos historiadores sostienen que Tutmosis II tuvo un poderío superior al de Ramsés II debido a su ascendencia y al contexto en que reinó: formó parte de la XVIII Dinastía, la más predominante del Imperio Nuevo. Su gobierno propició la aparición de personajes fundamentales como Hatshepsut y Tutmosis III, quienes ampliaron el territorio y fortalecieron la dominación egipcia.

Su rol como vínculo en esta secuencia de líderes sobresalientes podría haber sido crucial para establecer los fundamentos del poder egipcio antes de la era de Ramsés.