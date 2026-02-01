Trámite oficial: en 2026, el costo del pasaporte varía según el tipo y el lugar de expedición.

Solicitar el pasaporte colombiano por primera vez en 2026 sigue siendo un paso fundamental para quienes planean viajar fuera del país. Este documento oficial permite a los colombianos identificarse ante autoridades migratorias internacionales y es indispensable para turismo, trabajo, estudios o asuntos familiares. Obtenerlo implica programar una cita, presentar documentos y cancelar el valor correspondiente, que este año se ha ajustado por el incremento del impuesto de timbre.

Desde el inicio del 2026, las tarifas del pasaporte han cambiado frente a años anteriores. Además del valor base fijado por la Cancillería, el gravamen del impuesto de timbre se aplica a la mayoría de categorías del documento, lo que influye en el monto final que deben pagar los solicitantes.

Guía para sacar el pasaporte colombiano en 2026 paso a paso

Cómo solicitar el pasaporte colombiano por primera vez implica varios pasos oficiales. Debe agendar una cita virtual a través del portal de pasaportes de la Cancillería, donde se programa la fecha y hora para presentarse en la oficina correspondiente.

En el día de la cita, es necesario presentarse personalmente con la cédula de ciudadanía vigente (o el registro civil en el caso de menores) y realizar la toma de huellas y firma ante el funcionario. Muchos consulados pueden requerir documentos adicionales si el trámite se hace en el exterior.

El proceso es gratuito en cuanto al agendamiento de la cita; sin embargo, el pago de la expedición se hace el mismo día del trámite, ya sea en la sede de la oficina o por los medios que esta acepte según su ubicación.

Pasaporte colombiano: el documento es obligatorio para viajar al exterior y debe tramitarse ante la Cancillería. Villamilk

¿Cuánto cuesta sacar el pasaporte colombiano en 2026?

Una de las preguntas más comunes es sobre el precio del pasaporte colombiano en 2026. Las tarifas varían según el tipo de pasaporte solicitado. En la ciudad de Bogotá, los valores publicados por la Cancillería para el año son:

Pasaporte ordinario: $111.000 de tarifa base + $79.000 de impuesto de timbre, para un total aproximado de $190.000 .

Pasaporte ejecutivo: $244.000 de tarifa base + $79.000 de impuesto de timbre, para un total aproximado de $323.000 .

Pasaporte de emergencia: alrededor de $192.000, sin impuesto de timbre.

Estos valores pueden aumentar fuera de Bogotá debido a impuestos departamentales o estampillas que algunos gobiernos regionales aplican a este tipo de servicios.

En el caso de trámite en el exterior, la Cancillería define tarifas en moneda extranjera, como por ejemplo el pasaporte ordinario en cerca de 82 dólares o 60 euros dependiendo de la región donde se realice el trámite.

¿Qué documentos necesita para sacar el pasaporte por primera vez?

Para tramitar el pasaporte por primera vez, la cédula de ciudadanía vigente es el documento principal que debe presentar. Si el solicitante es menor de edad, debe acudir con su registro civil y, en muchos casos, con la presencia y datos de un acompañante adulto autorizado.

Además de la identificación, en la oficina se le tomarán las huellas digitales y la firma, que se incorporan al documento biométrico. El formato de pasaporte actual incluye estos datos como estándar de seguridad internacional.

No se requiere ninguna fotografía impresa para el trámite, ya que la captura se efectúa directamente en el lugar durante el proceso de atención al ciudadano.

¿Por qué subió el precio del pasaporte en 2026?

El incremento en el precio del pasaporte colombiano en 2026 se debe principalmente al ajuste anual del impuesto de timbre, un tributo nacional que se adiciona a la tarifa base del documento. Este gravamen es administrado por la DIAN y afecta a diversos actos y documentos oficiales, incluido el pasaporte.

Aunque la tarifa base del documento se mantiene en niveles similares a períodos anteriores, el aumento del impuesto de timbre incrementa el valor final que pagan quienes solicitan el pasaporte dentro del país. Este ajuste no se aplica a pasaportes de emergencia, por lo que su tarifa se mantiene sin gravamen.

Además, en regiones fuera de la capital, el precio puede variar adicionalmente debido a impuestos adicionales propios de cada jurisdicción, lo que es importante verificar antes de agendar la cita.