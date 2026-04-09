El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia explicó las fallas registradas en el sistema de expedición de pasaportes, luego de una jornada marcada por interrupciones en la atención y quejas de usuarios en distintas ciudades del país y en el exterior. Según informó Portafolio, retomando un comunicado oficial de la Cancillería del 8 de abril, los problemas se originaron por un incidente de seguridad informática que afectó parte de su infraestructura tecnológica. La situación generó demoras y suspensión de trámites en varias sedes. La Cancillería detalló que, tras un análisis preliminar, detectó la presencia de un actor externo vinculado a una amenaza cibernética, lo que provocó intermitencias en sus servicios digitales. El incidente impactó directamente en plataformas utilizadas para gestionar trámites consulares, lo que derivó en la suspensión temporal de la expedición de pasaportes en varias oficinas del país. Frente a este escenario, la entidad activó protocolos de seguridad digital para contener la situación y proteger la información de los ciudadanos. Además, se estableció un trabajo conjunto con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), con el objetivo de mitigar los efectos del incidente y restablecer la operación de los servicios. Desde la Cancillería aseguraron que, pese a las fallas, los datos de los usuarios no se vieron comprometidos, y que se reforzaron las medidas de protección en toda la infraestructura tecnológica. El problema impactó en el funcionamiento del sistema SITAC, una plataforma central que permite gestionar trámites como pasaportes, visas, apostillas y registros consulares. Como consecuencia, se registraron largas filas y suspensión de atención en oficinas de Bogotá y otras regiones, así como en consulados en el exterior. Muchos ciudadanos no pudieron completar sus gestiones pese a haber esperado durante varias horas. Mientras continúan los trabajos para normalizar el servicio, la Cancillería indicó que aún pueden presentarse demoras en la atención. Sin embargo, aclaró que la entrega de pasaportes ya tramitados sigue funcionando con normalidad.