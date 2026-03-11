La jornada de protesta anunciada por sindicatos de maestros para este jueves 12 de marzo generó preocupación entre miles de padres de familia en Bogotá. Sin embargo, la Secretaría de Educación del Distrito confirmó que las clases se mantendrán con normalidad en los colegios públicos, pese al paro de 24 horas convocado por los docentes. Según explicó la entidad, el calendario escolar no se suspenderá y la jornada académica deberá desarrollarse como está prevista en las instituciones educativas oficiales. Al mismo tiempo, las autoridades reiteraron que respetan el derecho a la protesta de los profesores, pero pidieron que las manifestaciones no afecten el tiempo de clase de los estudiantes. Actualmente, más de 680.000 estudiantes están vinculados al sistema educativo público de la capital, distribuidos en 412 colegios oficiales, por lo que la decisión busca garantizar la continuidad del servicio educativo durante la jornada de movilización. Sí. La Secretaría de Educación del Distrito aseguró que los colegios públicos de Bogotá tendrán clases con normalidad el jueves 12 de marzo, a pesar del paro convocado por la Asociación Distrital de Educadores (ADE). Las autoridades educativas indicaron que la jornada académica debe mantenerse según el calendario escolar vigente. Por esa razón, invitaron a los docentes que decidan participar en las manifestaciones a hacerlo en contrajornada, es decir, fuera del horario de clases. El objetivo, según la entidad, es proteger el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y jóvenes, evitando interrupciones en las actividades académicas programadas. La Secretaría de Educación advirtió que los profesores que decidan sumarse a la protesta durante el horario de clases deberán reponer el tiempo académico. De acuerdo con la directriz distrital, las horas que no se dicten deberán recuperarse el sábado 14 de marzo de 2026, con el fin de cumplir el calendario escolar establecido para el año. Las autoridades también señalaron que, en caso de que no se realice la reposición del tiempo, podrían aplicarse medidas administrativas, conforme a la normativa vigente del sistema educativo. El paro de 24 horas fue anunciado por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) como una forma de protesta frente a varias decisiones adoptadas por la administración distrital en el sector educativo. Desde el sindicato señalaron que existen preocupaciones por nuevas directrices administrativas que, según su postura, estarían aumentando la carga de trámites y reportes dentro de los colegios. Los representantes del magisterio también han denunciado problemas relacionados con las condiciones laborales de los docentes, presiones administrativas y cambios en la gestión de las instituciones educativas. El sistema educativo oficial de Bogotá está compuesto actualmente por 412 colegios públicos, que atienden a más de 680.000 estudiantes en toda la ciudad. Por esa razón, la Secretaría de Educación insistió en que mantener las clases activas durante el paro es clave para evitar afectaciones masivas en el proceso educativo. Además, los rectores de cada institución deberán informar a las familias si algún curso requiere recuperar clases el sábado, en caso de que los docentes participen en la jornada de protesta durante el horario académico.