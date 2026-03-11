El Gobierno de Colombia ha anunciado que en las próximas semanas se llevarán a cabo dos jornadas festivas que alterarán la atención presencial del Banco Agrario y de la mayoría de las entidades financieras en el país. Estas fechas son el 17 de noviembre, Día de la Independencia de Cartagena y el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Con el avance del último tramo del año, miles de ciudadanos comienzan a verificar sus pagos, vencimientos y trámites para evitar inconvenientes. A pesar del cierre de las sucursales durante ambos feriados, los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y las plataformas de banca digital permanecerán operativas. Muchos usuarios se cuestionan cómo impactará este cierre temporal de las operaciones bancarias y qué servicios estarán disponibles mientras la red de oficinas se encuentre inactiva. Según el calendario oficial, el lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, las sedes del Banco Agrario y de gran parte del sistema financiero permanecerán cerradas. Sin embargo, los servicios digitales y los cajeros automáticos estarán operativos, aunque algunas transacciones podrían reflejarse en el siguiente día hábil. El lunes 17 de noviembre será feriado nacional en conmemoración de la Independencia de Cartagena, una de las festividades cívicas más emblemáticas del país. En esta fecha, el Banco Agrario y gran parte del sistema financiero no ofrecerán atención presencial, por lo que es recomendable adelantar trámites como retiros por ventanilla, apertura de productos o gestiones en caja. Las entidades financieras frecuentemente sugieren anticipar gestiones tales como depósitos en efectivo, consignaciones interbancarias y trámites presenciales antes del viernes que precede a cada feriado. Esta práctica previene demoras en acreditaciones o movimientos que dependen de los horarios bancarios. A pesar de que la banca digital permanecerá operativa, algunas transacciones —como las transferencias entre entidades— podrían ser procesadas en su totalidad en la jornada hábil siguiente, de acuerdo con las políticas establecidas por cada banco. Las siguientes fechas representan los feriados que influirán en la atención del Banco Agrario: Ambas fechas constituyen fines de semana prolongados que afectarán los horarios de atención en todo el territorio nacional.