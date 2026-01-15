Fue durante décadas un referente académico en el sur de Bogotá (Fuente: archivo).

¿Cómo quedó el pasaje del Metro de Medellín para 2026?

El cierre ya es un hecho y marca el final de una historia educativa que atravesó generaciones. El Colegio Nueva Alianza Integral, uno de los planteles privados más reconocidos del sur de Bogotá, cerrará definitivamente sus puertas en 2026 luego de 46 años de funcionamiento continuo.

La decisión fue tomada por sus directivas tras constatar una reducción sostenida y drástica en el número de estudiantes matriculados, una situación que volvió inviable la continuidad administrativa y financiera del proyecto educativo.

Ubicado en el barrio San Cristóbal, el colegio no abrirá inscripciones para nuevos alumnos y procederá a apagar las luces de unas aulas que durante casi cinco décadas formaron estudiantes y ciudadanos.

¿Por qué cierra el Colegio Nueva Alianza Integral en Bogotá?

Las directivas del Colegio Nueva Alianza Integral confirmaron que el principal motivo del cierre es la baja matrícula registrada en los últimos años. A pesar de los esfuerzos por sostener la institución, el número de estudiantes disminuyó a un punto crítico que impidió cubrir los costos básicos de funcionamiento.

El colegio, que llegó a tener más de 500 cupos disponibles, operaba recientemente con menos de la mitad de su capacidad. Esta realidad impactó directamente en la sostenibilidad económica del plantel, afectando áreas clave como la nómina docente, el mantenimiento de la infraestructura y la actualización académica.

Uno de los colegios nacionales más emblemáticos cierra sus puertas para siempre. Juan Sanchez

¿Desde cuándo dejará de funcionar el Colegio Nueva Alianza Integral?

El cierre será definitivo a partir de 2026. Durante el 2025, la institución culminó sus actividades académicas con los estudiantes actualmente inscritos, pero no habilitó nuevos procesos de matrícula.

Según explicaron las directivas, la determinación no fue inmediata ni improvisada. Se trató de una evaluación prolongada, con proyecciones financieras y académicas que confirmaron que el colegio ya no podía sostenerse en el mediano plazo.

¿Qué impacto tuvo la baja natalidad en el cierre del colegio?

El caso del Colegio Nueva Alianza Integral no es aislado. Hace parte de un fenómeno nacional que empieza a sentirse con fuerza en el sistema educativo colombiano: la caída sostenida de la natalidad.

Colombia viene registrando uno de los niveles más bajos de nacimientos en décadas, lo que se traduce, años después, en menos niños en edad escolar. Esta realidad golpea con especial fuerza a los colegios privados de barrios tradicionales, donde muchas familias también han migrado hacia otras zonas o han optado por la educación pública.

Menos nacimientos hoy implican, inevitablemente, salones vacíos mañana, incluso en instituciones con trayectoria, prestigio y buenos resultados académicos.

El Colegio Nueva Alianza Integral estuvo entre los mejores del país

Durante su historia, el Colegio Nueva Alianza Integral se posicionó como un referente académico en Bogotá, con resultados destacados en pruebas de Estado y una propuesta educativa integral.

El plantel incorporó áreas como programación, emprendimiento, música, expresión corporal e inglés, además de actividades culturales y pedagógicas que fortalecieron su identidad institucional. En distintos años, logró ubicarse entre los mejores colegios calendario A del Distrito, reconocimiento que contrasta con el desenlace actual.