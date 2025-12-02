Alerta por un ciclón que traerá fuertes tormentas eléctricas, lluvias torrenciales e intensas ráfagas de viento por 48 horas: a qué zonas afecta

Colombia se prepara para la llegada de una nueva tormenta negra eléctrica que, según los pronósticos oficiales, ingresará al territorio nacional desde el martes 2 de diciembre con lluvias intensas, episodios de granizo y ráfagas de viento en múltiples departamentos.

El fenómeno, impulsado por nubes de gran desarrollo vertical y un corredor húmedo que avanza desde el Pacífico y el sur del Caribe, marcará el inicio de una semana con fuertes contrastes climáticos entre regiones.

El más reciente comunicado oficial advierte que buena parte de la región Andina, el centro y norte del Pacífico, así como el sur y centro de la región Caribe, estarán bajo condiciones de nubosidad persistente y alta probabilidad de precipitaciones. Aunque la Amazonia y la Orinoquia tendrán un inicio de semana relativamente seco, el panorama cambiará hacia el jueves y viernes, cuando se proyectan lluvias hacia el extremo oriental.

Estos departamentos serán los más afectados por la tormenta negra eléctrica

Para el martes 2 de diciembre, los meteorólogos anticipan un escenario de lluvias con descargas eléctricas ocasionales en Meta, Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Risaralda, Chocó, Antioquia, Santander y Norte de Santander.

En la región Caribe, el sistema afectará especialmente a Cesar, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Sucre y Córdoba, donde podrían presentarse tormentas de rápida evolución.

Tormenta negra eléctrica en Colombia: así será el ingreso del nuevo sistema desde este martes.

En el centro y norte del Pacífico se esperan acumulados importantes, con mayor impacto en zonas de Chocó y el litoral caucano. Aunque el martes será menos húmedo que el lunes, seguirá siendo un día de riesgo meteorológico para gran parte del país.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá un ambiente más estable, con cielos parcialmente nublados y tiempo mayormente seco, aunque no se descartan lloviznas al norte del territorio insular.

Clima hoy 2 de diciembre: ¿habrá granizo e intensos vientos?

Los análisis del modelo atmosférico indican que la tormenta negra eléctrica vendrá acompañada de núcleos convectivos capaces de producir granizo en zonas de la región Andina, especialmente en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander. También se prevén ráfagas de viento fuertes durante la tarde y noche, sobre todo en sectores montañosos y corredores viales con mayor exposición.

Este tipo de fenómeno suele formarse cuando la humedad del Pacífico y Caribe se combina con el calentamiento diurno, generando nubes de tormenta capaces de liberar energía en forma de vientos intensos y descargas eléctricas.

¿Cómo estará el clima en Bogotá durante la tormenta negra eléctrica?

Bogotá iniciará la semana con lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones más fuertes y tormentas locales aumentará hacia el jueves y viernes, cuando el sistema atmosférico esté en su fase más activa.

Las autoridades capitalinas recomiendan precaución en zonas de deslizamiento, evitar transitar por pasos subterráneos durante lluvias intensas y mantenerse atentos a los reportes oficiales.

¿Por qué se esperan fuertes lluvias en Colombia durante esta semana?

El país se encuentra bajo una combinación de factores atmosféricos que favorecen la inestabilidad:

Aporte de humedad del Pacífico y Caribe , alimentando la formación de nubes densas.

Interacción de vientos en niveles altos , que potencia la formación de tormentas eléctricas.

Actividad convectiva en la región Andina, responsable de los episodios de granizo y viento.

Aunque la Orinoquia y la Amazonia estarán más secas al inicio de la semana, se espera que la humedad aumente hacia el viernes, generando nuevas precipitaciones en el extremo oriental del país.