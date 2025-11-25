En esta noticia
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este martes 25 de noviembre que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas esta semana.
Según su reporte, se espera una jornada de precipitaciones, fuertes lluvias y descargas eléctricas en diversas zonas del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.
Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia
Para este martes, la institución prevé una alta probabilidad de lluvias en sectores de la región Pacífico; en el centro y norte de la región Andina; en el sur de la región Caribe; y en el centro y oriente de las regiones Orinoquía y Amazonía.
Las áreas donde las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas serán:
- Sucre
- Chocó
- Córdoba
- Antioquia
- Santander
- Norte de Santander
- Caldas
- Quindío
- Risaralda
- Cundinamarca
- Occidente de Boyacá
- Valle del Cauca
- Cauca
- Nariño
- Amazonas
- Putumayo
- Caquetá
- Vaupés
- Guaviare
- Meta
- Guainía
- Vichada
Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan cielos mayormente cubiertos y lluvias, concentradas las más fuertes en el sur de la isla y su área marítima.
¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?
El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:
- Realizar un monitoreo constante del clima local.
- Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.
- Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.
Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas
- Buscar un refugio seguro.
- No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.
- Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
- Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
- Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumidero