Una tormenta avanza hacia el país: más de diez departamentos estarán bajo lluvias intensas y fuertes descargas eléctricas. (Imagen: Archivo).

Se despide la licencia de conducir en Colombia: los adultos mayores de 65 años ya no podrán renovar el carnet si no cumplen este requisito

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este martes 25 de noviembre que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas esta semana.

Según su reporte, se espera una jornada de precipitaciones, fuertes lluvias y descargas eléctricas en diversas zonas del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este martes, la institución prevé una alta probabilidad de lluvias en sectores de la región Pacífico; en el centro y norte de la región Andina; en el sur de la región Caribe; y en el centro y oriente de las regiones Orinoquía y Amazonía.

Una tormenta avanza hacia el país: más de diez departamentos estarán bajo lluvias intensas y fuertes descargas eléctricas. (Imagen: Archivo).

Las áreas donde las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas serán:

Sucre

Chocó

Córdoba

Antioquia

Santander

Norte de Santander

Caldas

Quindío

Risaralda

Cundinamarca

Occidente de Boyacá

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Amazonas

Putumayo

Caquetá

Vaupés

Guaviare

Meta

Guainía

Vichada

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan cielos mayormente cubiertos y lluvias, concentradas las más fuertes en el sur de la isla y su área marítima.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Una tormenta avanza hacia el país: más de diez departamentos estarán bajo lluvias intensas y fuertes descargas eléctricas. (Imagen: Archivo).

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas