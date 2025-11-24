Vuelven las lluvias a todo el país: múltiples zonas se verán afectadas en los próximos días.

Educación confirmó el cierre de todas las escuelas para diciembre: no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria

El IDEAM emitió un nuevo Informe Técnico Diario en el que advierte por un aumento de nubosidad y lluvias en varias regiones del país durante las próximas horas. El reporte, actualizado al 24 de noviembre, indica que las condiciones están dadas para precipitaciones intensas y tormentas eléctricas, con posibles afectaciones en ríos y zonas de ladera.

Con este panorama, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales, en especial en los departamentos donde ya hay alertas por crecientes súbitas o deslizamientos. El Instituto señala que la vigilancia se mantiene activa hasta la tarde de este lunes y podría extenderse si las lluvias continúan.

Tormentas se acercan a Colombia: las zonas afectadas

Se prevén lluvias moderadas, y descargas eléctricas ocasionales, en algunos sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonia, mientras que en las regiones Caribe y Orinoquia predominarán condiciones mayormente secas. Las precipitaciones de mayor intensidad se esperan en Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, sur de Santander, norte de Cundinamarca y Boyacá, sur de Guainía y en sectores dispersos de Vaupés y Amazonas.

La temporada de tormentas continúa durante noviembre en Colombia.

Lluvias ocasionales son probables al sur de Córdoba, norte de Norte de Santander, sectores dispersos de Caldas, Risaralda, Quindío, sur de Tolima, occidente de Huila, centro de Meta y Guainía, sur de Vichada y sectores dispersos de Caquetá y Putumayo. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuarán las precipitaciones de variada intensidad, con descargas eléctricas aisladas.

Lluvias recientes y zonas donde ya se sienten los efectos

Durante la mañana de hoy ha habido condiciones mayormente secas, con cielo entre ligera y parcialmente nublado, en amplios sectores del centro y oriente del país, mientras que al occidente se registraron lluvias moderadas, particularmente al centro y norte de la región Pacífica.

Lluvias moderadas, con descargas eléctricas ocasionales, se han presentado al centro y sur de Chocó, occidente de Antioquia y suroccidente de Córdoba; algunas precipitaciones esporádicas se observaron en Valle del Cauca, Caldas, Santander, centro de Caquetá, oriente de Amazonas, Vaupés y Guainía. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha habido lluvias ocasionales, con descargas eléctricas aisladas.

Tormentas en Colombia: alertas por crecientes y deslizamientos

El boletín mantiene alertas por probabilidad moderada y alta de crecientes súbitas y niveles altos en municipios como Atrato–Darién, Sinú, Catatumbo, Magdalena–Cauca, Cesar, Caquetá, Putumayo, Patía y varias subcuencas del Pacífico. Esto implica riesgo de desbordamientos rápidos en ríos de montaña y arroyos.

En paralelo, hay advertencias por deslizamientos en municipios de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. El llamado principal es a vigilar taludes, vías rurales y zonas cercanas a quebradas.

Recomendaciones ante las posibles tormentas