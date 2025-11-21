Cómo estará el clima en Colombia este viernes 21 de noviembre (Fuente: Pexels).

Inundaciones en Silvania: confirman un muerto, 3 desaparecidos y 16 viviendas arrasadas por lluvias y avalanchas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que la tormenta que mantuvo bajo tensión a buena parte del país durante la semana finalmente comenzó a alejarse del territorio nacional, permitiendo una disminución marcada en las lluvias y la recuperación progresiva del tiempo.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, este viernes 21 de noviembre será el día con menor actividad atmosférica, después de jornadas donde la región Pacífica, la Andina y parte del Caribe soportaron aguaceros intensos y descargas eléctricas.

La salida del sistema de tormentas le dará paso a un fin de semana más estable, especialmente en departamentos del centro y oriente del país, donde el cielo tenderá a despejarse y las temperaturas se ubicarán en rangos más cálidos, similares a los de la primavera.

Estos departamentos tendrán un fin de semana soleado y con temperaturas agradables

Aunque en varios sectores del país seguirán presentándose lluvias ocasionales, hay departamentos donde se prevé una mejoría clara y sostenida:

Cundinamarca

Boyacá

Santander

Norte de Santander

Meta

Huila

Tolima (occidente)

Quindío, Caldas y Risaralda

En estas zonas, especialmente en municipios de clima templado y cálido, se esperan periodos prolongados de sol durante el sábado y domingo, con temperaturas que podrían oscilar entre los 22 °C y 28 °C dependiendo de la altitud.

El Ideam confirma que la tormenta que afectó al país pierde fuerza y se aleja hacia el occidente.

Regiones como la Orinoquia también experimentarán un ambiente más seco, con mañanas despejadas y tardes de calor moderado.

¿Cómo estará el clima en Colombia este viernes 21 de noviembre, según el Ideam?

El comunicado especial No. 98 señala que para este viernes se proyecta una disminución significativa de las lluvias en casi todo el país. Sin embargo, persistirán precipitaciones moderadas en:

Chocó

Cauca

Nariño

Sur de Sucre

Antioquia

Santander

Norte de Santander

Cundinamarca

Boyacá

Quindío

Caldas

Risaralda

Occidente del Tolima

Huila

Meta

Caquetá

Putumayo

En la Amazonia y la Orinoquia, los aguaceros serán aislados y de corta duración.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo entre parcial y mayormente nublado con lluvias esporádicas.

¿Por qué mejorará el clima en algunas regiones este fin de semana?

Según el Ideam, la reducción de la humedad atmosférica y el desplazamiento del sistema de tormentas hacia el océano permitirán la llegada de una masa de aire más estable. Esto generará:

Disminución de nubosidad en horas de la mañana.

Mayor ingreso de radiación solar en el centro del país.

Temperaturas más cálidas durante el día.

Menor probabilidad de tormentas eléctricas.

Este patrón será temporal, pero suficiente para permitir un par de días con ambiente más seco y cielo despejado, ideal para actividades al aire libre.

¿Seguirán las lluvias en algunas partes de Colombia pese a la salida de la tormenta?

Sí. Aunque el panorama mejora, las lluvias no cesan por completo. En departamentos del Pacífico como Chocó, Cauca y Nariño, la humedad seguirá generando precipitaciones moderadas durante el fin de semana.

También habrá lluvias ocasionales en zonas montañosas de Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, típicas del ciclo diario de nubosidad en esta época del año.

En Bogotá, el Ideam prevé que persistan lluvias ligeras a moderadas, especialmente en la tarde, aunque el ambiente será más cálido respecto a días anteriores.