Las autoridades activaron los protocolos para evaluar posibles afectaciones mientras sigue el monitoreo minuto a minuto (Fuente: archivo).

El país entró en fase de alerta tras los reportes del IDEAM que advierten la presencia de un sistema ciclónico capaz de generar fuertes tormentas eléctricas, lluvias torrenciales y ráfagas de viento durante las próximas 48 horas.

Las condiciones ya muestran aumento significativo de la nubosidad y precipitaciones en amplios sectores de la región Caribe, Andina y Orinoquia, lo que llevó al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) a activar medidas preventivas.

Estas regiones de Colombia están bajo alerta por el ciclón

De acuerdo con los análisis recientes del IDEAM, la madrugada estuvo marcada por lluvias fuertes y generalizadas, acompañadas de actividad eléctrica, en Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia y Santander. También se presentaron precipitaciones significativas en sectores del occidente de Boyacá, el noroccidente y centro de Cundinamarca y el departamento de Caldas.

Asimismo, se registraron lluvias puntuales en zonas del sur del Tolima, norte de Nariño, sur del Valle del Cauca, Cauca, centro del Huila y sur del Amazonas. En paralelo, se mantuvieron precipitaciones más leves en el oriente de Meta, Vichada, oriente de Arauca y norte del Guaviare.

Mientras tanto, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha mantenido con cielo ligeramente nublado y tiempo seco, aunque continúa en vigilancia ante posibles cambios asociados al avance del sistema ciclónico.

Colombia permanece bajo vigilancia meteorológica ante la formación de un ciclón que podría intensificar las precipitaciones en varias regiones del país.

¿Cuál es el pronóstico del IDEAM para las próximas horas?

El IDEAM proyecta que en las próximas seis horas se podrían registrar volúmenes altos de precipitación en:

Bolívar

Córdoba

Sucre

Norte de Antioquia

Oriente de Caldas

Santander

Occidente de Boyacá

Norte de Cundinamarca

Además, podrían presentarse lluvias locales y de menor intensidad en Cesar (norte), Magdalena (sur), Atlántico, Tolima (sur), Huila (centro), Vichada, Meta, Arauca, Guaviare, Vaupés, Guainía y el norte de Amazonas. Se prevén también lloviznas eventuales en Cauca y Nariño.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantiene el pronóstico de cielo ligeramente nublado y tiempo seco, aunque bajo seguimiento por la evolución del ciclón.

¿Por qué este ciclón podría generar un aumento de lluvias en Colombia?

El sistema ciclónico favorece el ingreso de humedad desde el Caribe y el Pacífico, lo que refuerza la formación de nubes de gran desarrollo vertical. Estas condiciones son propicias para tormentas eléctricas, aguaceros intensos y ráfagas de viento, especialmente en departamentos del Caribe y la región Andina.

La interacción del ciclón con los sistemas atmosféricos de final de año incrementa la inestabilidad, por lo que el comportamiento del fenómeno podría variar en cuestión de horas.

¿Cuánto tiempo se mantendrán las lluvias y tormentas?

Las primeras estimaciones indican que el país podría experimentar hasta 48 horas de inestabilidad continua debido al avance del ciclón. Las lluvias podrían variar en intensidad según la región, pero se espera que el fenómeno deje impactos significativos especialmente en zonas con antecedentes de saturación de suelos.

Las autoridades insisten en que la situación es dinámica y que los pronósticos se actualizan constantemente conforme se mueve el sistema ciclónico sobre el Caribe colombiano.