La Alcaldía confirmó que el proceso se retomará con una nueva licitación internacional (Fuente: archivo).

La licitación para construir la Línea 2 del Metro de Bogotá fue declarada oficialmente desierta luego de que ningún consorcio presentara oferta dentro del tiempo límite fijado por la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el Distrito abrirá un nuevo proceso en febrero de 2026, con ajustes en el cronograma y una fase de divulgación para atraer más inversionistas internacionales.

El plazo para entregar propuestas venció a las 10:00 de la mañana del martes 20 de enero, sin que se radicara ninguna oferta técnica ni económica. Aunque el proyecto contaba con respaldo de la banca multilateral y créditos asegurados, los últimos grupos habilitados decidieron no continuar en el proceso.

¿Por qué quedó desierta la licitación de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

El proceso llegó a su cierre sin oferentes tras una cadena de retiros y conflictos entre los consorcios precalificados. En un principio, cuatro grupos empresariales habían sido habilitados, pero dos fueron excluidos por conflictos de interés y uno más se retiró en 2025 por riesgos cambiarios.

El único consorcio que quedaba en carrera, integrado por empresas españolas, no logró reconfigurarse luego del retiro de uno de sus socios estratégicos, lo que impidió presentar una propuesta formal ante la EMB.

La Línea 2 del Metro no tiene inversores y su recorrido quedó desierto: cuándo reinicia la licitación. Montaje: El Cronista

¿Qué pasó con los consorcios interesados en el proyecto?

El proceso licitatorio estuvo marcado por demoras prolongadas. Tras la precalificación inicial, surgieron objeciones entre los proponentes, lo que obligó a una revisión bajo las reglas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que respalda financieramente el proyecto.

La resolución de esos conflictos tomó más de un año y redujo el número de posibles oferentes a solo dos. Posteriormente, el consorcio chino se retiró por la inestabilidad del tipo de cambio, y el consorcio europeo no logró consolidarse tras la salida de una de sus empresas.

¿Cuándo se reabre la licitación de la Línea 2 del Metro?

La Alcaldía de Bogotá confirmó que en febrero de 2026 se abrirá una nueva licitación pública internacional. Esta vez, el proceso incluirá una fase de socialización más amplia para atraer nuevos interesados del sector ferroviario y de infraestructura pesada.

Según el cronograma preliminar, el Distrito espera recibir propuestas hacia septiembre de 2026 y adjudicar el contrato durante el primer trimestre de 2027.

¿El proyecto de la Línea 2 del Metro está en riesgo?

Desde la administración distrital descartan cualquier posibilidad de cancelación. La EMB aseguró que el proyecto cuenta hoy con mayor madurez técnica, estudios más completos y un pliego definitivo que ofrece mayor seguridad jurídica y financiera.

El alcalde Galán reiteró que los recursos están garantizados , que el convenio de cofinanciación sigue vigente y que el respaldo de la banca multilateral se mantiene intacto.

¿Cuál será el recorrido de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

La Línea 2 del Metro será mayoritariamente subterránea y conectará importantes zonas del noroccidente y centro de la ciudad. El trazado proyectado incluye sectores de Suba, Engativá, Barrios Unidos y Chapinero, con el objetivo de descongestionar corredores críticos y complementar la operación de la Línea 1.

Esta línea está pensada como una columna vertebral del sistema férreo de Bogotá, integrándose con TransMilenio, troncales alimentadoras y futuros proyectos de movilidad.

¿Cuándo entraría en operación la Línea 2 del Metro?

Si el nuevo proceso se adjudica en 2027, la firma del acta de inicio se daría a finales de ese mismo año. Con los tiempos de obra estimados, la Línea 2 podría entrar en operación hacia 2035, siempre y cuando no se presenten nuevos retrasos administrativos o financieros.