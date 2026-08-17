Un país aspira a recobrar su condición de potencia y construye el submarino más asombroso de Latinoamérica: controlará todo el Atlántico.

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Brasil está llevando a cabo uno de los proyectos estratégicos más significativos de su historia reciente : la creación de su primer submarino de propulsión nuclear. Esta capacidad es poseída únicamente por un selecto grupo de naciones a nivel mundial. La meta de esta iniciativa es transformar la Marina brasileña y aumentar su capacidad operativa en el Atlántico Sur.

Dicha evolución forma parte de un plan a largo plazo que tiene como propósito reforzar la soberanía marítima y establecer una industria naval de alta tecnología.

El avance hacia la incorporación de este sistema se debe a una inversión estatal sostenida y a la cooperación técnica con Francia, lo que permitirá alcanzar un hito regional que redefinirá su poder naval.

Así es el impresionante submarino que Brasil construye

El submarino nuclear SN Álvaro Alberto es una pieza clave dentro del programa, cuya construcción se dio inicio en octubre de 2023 en el Complejo Naval de Itaguaí. Esta embarcación alcanzará una longitud aproximada de 100 metros, con un desplazamiento cercano a 6.000 toneladas y estará compuesta por una tripulación de aproximadamente 100 miembros.

El submarino se integra en el programa PROSUB, una alianza estratégica establecida entre Brasil y Francia, que prevé la fabricación de cuatro submarinos convencionales y una unidad de propulsión nuclear. En el periodo de 2022 a 2025, la Marina brasileña ha tenido avances significativos en la incorporación de los modelos Riachuelo, Humaitá, Tonelero y Angostura, todos ellos basados en el diseño francés Scorpène, pero adaptados a las necesidades operativas de la nación.

Aunque Brasil no es productor de armamento nuclear, posee la autorización para desarrollar un reactor naval, colocándolo, junto a Australia, entre los pocos países sin armas nucleares que están haciendo progresos en la construcción de una plataforma propulsada mediante energía nuclear.

Brasil avanza en la construcción de su primer submarino de propulsión nuclear en el Atlántico Sur.

El submarino más avanzado del continente: ficha técnica

El desarrollo nuclear brasileño se remonta a la década de 1970, periodo en el cual se iniciaron esfuerzos para dominar el ciclo del uranio y establecer un reactor destinado a usos navales. Parte de este sabiduría fue posteriormente trasladada al sector civil, aunque el enfoque militar se revitalizó en 2008 con la implementación del PROSUB.

Los submarinos convencionales que integran el programa, basados en el diseño Scorpène, muestran mejoras significativas en términos de dimensiones y capacidades. Con una longitud que supera los 71 metros y un peso que ronda las 1.870 toneladas, están equipados con torpedos F21, los cuales son más modernos y eficientes que los que la Marina brasileña había utilizado anteriormente.

El reactor que propulsará al Álvaro Alberto será de fabricación nacional y utilizará un sistema de agua presurizada, el cual es un estándar común entre las principales marinas a nivel internacional. Francia participa en el diseño del casco y en la transferencia de tecnología para los componentes no nucleares.

Retos de ingeniería: estrategias innovadoras que funcionan

Se considera que el desarrollo integral del PROSUB podría superar los 8.000 millones de dólares, abarcando tanto los submarinos convencionales como el submarino nuclear y la infraestructura del complejo naval de Itaguaí.

El presupuesto correspondiente al año 2023 ha asignado más de 100 millones de dólares para la continuidad del proyecto nuclear, así como también fondos destinados a fortalecer la industria naval. Este programa es considerado por el gobierno de Lula da Silva como una inversión estratégica a largo plazo y un notable avance tecnológico.

La propulsión nuclear facilitará que el submarino opere durante extensos periodos sin necesidad de salir a la superficie, lo que ampliará su rango de acción en el Atlántico Sur. Esta capacidad es fundamental para la vigilancia de rutas marítimas, recursos energéticos y áreas estratégicas de interés para Brasil.

Estado actual y tendencias a futuro

El casco del Álvaro Alberto sigue en construcción y el proyecto avanza junto al desarrollo del reactor naval. La Marina brasileña anticipa que el submarino estará operativo en la próxima década, consolidando nuevas capacidades para operaciones en aguas profundas y misiones de largo alcance.

Con una de las costas más extensas del continente, Brasil se propone ampliar su presencia marítima y fortalecer su aparato naval. El submarino nuclear será una plataforma central en esta estrategia de modernización y proyección oceánica.