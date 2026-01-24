Estados Unidos quitará el pasaporte a todos los colombianos que lleguen con esta versión del documento. (Imagen creada con Inteligencia Artificial)

Las autoridades migratorias de Estados Unidos están facultadas para rechazar o anular pasaportes extranjeros, incluidos los de ciudadanos colombianos, cuando el documento no cumple con los estándares exigidos. Esto puede ocurrir si se detectan daños visibles, alteraciones o señales de manipulación, situaciones que impiden que el pasaporte sea aceptado como identificación válida para el ingreso al país.

En un contexto de mayor flujo de viajeros, especialmente durante períodos de alta demanda turística, crecen las consultas de colombianos que desean saber qué tipo de deterioros pueden generar inconvenientes en migración. También surge la necesidad de conocer qué pasos seguir cuando el pasaporte presenta rasgaduras, manchas, dobleces marcados u otros defectos físicos que podrían derivar en un rechazo en los controles fronterizos.

Estados Unidos puede rechazar pasaportes colombianos con daños o alteraciones

El Departamento de Estado de Estados Unidos indica que un pasaporte pierde validez para viajar cuando presenta deterioros que afectan su autenticidad o dificultan la lectura de los datos personales. Ante estas situaciones, los agentes migratorios están habilitados para no aceptar el documento durante los controles de ingreso.

Existen diversas condiciones físicas o modificaciones que pueden derivar en la invalidación del pasaporte, entre ellas:

Contacto con líquidos o humedad , cuando provoca manchas o distorsiona la información impresa.

Roturas severas en la libreta o en la página donde figuran los datos del titular.

Marcas, sellos o anotaciones no oficiales , ajenas a las autoridades competentes.

Falta de páginas , en especial aquellas destinadas a visas o registros migratorios.

Cortes, perforaciones o daños estructurales que comprometan la integridad del documento.

Estados Unidos rechaza pasaportes dañados. (Fuente: archivo)

En determinadas situaciones, un inspector migratorio puede considerar que el pasaporte no cumple con los estándares de validez y, por lo tanto, exigir que el viajero obtenga un documento nuevo antes de permitirle continuar su ruta.

Condiciones que NO se consideran daño y no deberían impedir el viaje

Las autoridades de Estados Unidos puntualizan que ciertos signos de uso cotidiano no invalidan el pasaporte ni requieren su reemplazo inmediato. Entre ellos se encuentran:

Marcas leves de doblez producto de guardarlo en bolsillos o fundas.

Apertura natural de las páginas tras un manejo frecuente.

En resumen, un pasaporte que muestra desgaste normal pero conserva su estructura intacta y sin intervenciones ajenas sigue siendo perfectamente válido para viajar.

Si su pasaporte está dañado, qué debe que hacer

La recomendación oficial es no viajar con un documento deteriorado. Si el pasaporte está dañado, hay que solicitar uno nuevo presentando:

El pasaporte deteriorado .

Una declaración firmada explicando el daño.

El formulario DS‑11 con foto, documentos de respaldo y pago de tarifas.

Para evitar contratiempos en el aeropuerto o en migración, lo más seguro es revisar el estado del pasaporte con anticipación y renovarlo si tiene daños visibles que puedan generar dudas sobre su validez.