No es China ni Rusia: la potencia militar que lanzó su primer submarino nuclear de 8.700 toneladas y redefine el poder naval. (Imagen: archivo)

El Gobierno de Corea del Norte volvió a sacudir el tablero geopolítico al exhibir imágenes oficiales de un submarino de propulsión nuclear en construcción, un proyecto que apunta a reforzar su estrategia de disuasión y que lo ubica entre los pocos países con ambiciones submarinas de alto nivel. La nave tendría un desplazamiento cercano a las 8.700 toneladas, una cifra inédita para la flota norcoreana.

Con esta iniciativa, el régimen liderado por Kim Jong-un busca ampliar su capacidad de respuesta militar más allá del territorio continental, en un contexto marcado por tensiones regionales persistentes y una cooperación militar cada vez más estrecha con aliados estratégicos.

La exhibición del proyecto refuerza el mensaje de que Pyongyang no apuesta únicamente por misiles terrestres, sino también por plataformas marítimas capaces de operar durante largos períodos bajo el agua, con mayor sigilo y alcance.

Un submarino estratégico que marca un salto cualitativo

Según información difundida por medios estatales norcoreanos, retomado por El Tiempo, el submarino en desarrollo superaría ampliamente a las actuales unidades de la flota del país, compuesta mayormente por submarinos diésel-eléctricos de menor tamaño. El diseño estaría orientado a misiones estratégicas de alto impacto, aunque sus capacidades finales aún no han sido confirmadas por fuentes independientes.

La potencia militar que lanzó su primer submarino nuclear de 8.700 toneladas y redefine el poder naval. Fuente: KCNA KCNA

Especialistas en defensa coinciden en que la clave del proyecto no está solo en el tamaño del casco, sino en si Corea del Norte logró desarrollar o integrar un reactor nuclear operativo, un desafío tecnológico complejo incluso para potencias con amplia experiencia naval. A esto se suma que el proceso de construcción, pruebas y puesta en servicio de un submarino de este tipo suele extenderse por varios años, y requiere entrenamiento especializado de tripulaciones y sistemas de apoyo logístico.

Qué significa este proyecto para la disuasión global

Más allá de su capacidad técnica final, el submarino de propulsión nuclear cumple un rol central en la estrategia de disuasión de Corea del Norte. Este tipo de plataforma introduce un mayor grado de incertidumbre para sus adversarios, al dificultar la detección y permitir una eventual capacidad de respuesta incluso en escenarios de alta tensión.

La sola posibilidad de que el sumergible pueda operar lejos de la península coreana obliga a otros países a reforzar tareas de vigilancia y defensa naval, aun cuando el número de unidades sea limitado. En el caso norcoreano, estos anuncios también cumplen una función política: mostrar avances militares sin revelar detalles técnicos, una práctica habitual del régimen para proyectar poder y fortalecer su posición estratégica.

El contexto regional y el posible respaldo externo

El desarrollo del submarino se inscribe en una carrera armamentista en la península coreana, donde Corea del Sur avanza en la modernización de su fuerza naval con respaldo de Estados Unidos. En paralelo, Pyongyang ha profundizado su vínculo con Rusia, especialmente tras la firma de acuerdos de cooperación estratégica en los últimos años.

La potencia militar que lanzó su primer submarino nuclear de 8.700 toneladas y redefine el poder naval. Fuente: KCNA EFE/KCNA

Si bien no existen confirmaciones oficiales, expertos consideran posible algún tipo de asistencia técnica externa, teniendo en cuenta antecedentes históricos de cooperación rusa en programas submarinos de otros países. No obstante, también se subraya que un solo submarino, incluso si entra en servicio, no sería suficiente para alterar de forma decisiva el equilibrio militar regional, algo que requeriría una flota más amplia y sostenida en el tiempo.