En Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Hacienda ha confirmado que se encuentra gestionando el seguimiento de más de 25.000 individuos con deudas pendientes ante el distrito, las cuales están principalmente vinculadas a TransMilenio y aspectos de convivencia.

En Colombia, el Gobierno tiene la facultad de proceder con el embargo de cuentas de billetera virtual. Un número significativo de ciudadanos ha comenzado a recibir notificaciones sobre el embargo de sus cuentas en bancos o billeteras digitales.

Esta iniciativa es parte de la campaña Si le debes a Bogotá, ponte al día, mediante la cual el Gobierno distrital pretende recuperar las obligaciones que ciertos ciudadanos han desatendido durante un prolongado periodo de tiempo.

Bogotá embargará cuentas y billeteras virtuales

La Secretaría de Hacienda ha dispuesto la suspensión del embargo de cuentas en entidades bancarias y billeteras digitales como Nequi, Daviplata o Dale!, así como de bienes de 25.000 ciudadanos que han incurrido en multas de convivencia. Estas sanciones son consecuencia de violaciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

A través de esta campaña, el Distrito realiza un llamado no solo a los contribuyentes de impuestos, sino también a aquellos que han incumplido normas de convivencia en la ciudad.

¿Cómo averiguar si es deudor en la DIAN?

Las personas sancionadas recibirán notificaciones oficiales a través de mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) o correo electrónico (cobrohacienda@shd.gov.co). En estos canales se informará el valor de la deuda y los medios disponibles para ponerse al día.

Es importante tener en cuenta que las comunicaciones del Distrito no solicitan pagos inmediatos, consignaciones en cuentas bancarias ni transferencias por aplicaciones o billeteras digitales.

¿Por qué embargan cuentas bancarias y suspenden tarjetas de crédito?

El Gobierno explicó que el objetivo principal es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y fortalecer la cultura tributaria en Colombia. Según la entidad, la evasión de impuestos genera pérdidas millonarias que afectan la inversión pública y los programas sociales del Estado.

Las principales causas que justifican los embargos son:

Deudas tributarias no saldadas ante la DIAN.

Procesos judiciales o administrativos por incumplimiento financiero.

Uso indebido o inactividad prolongada de cuentas bancarias.

Reincidencia en la evasión o falsificación de información tributaria.

La suspensión de productos financieros forma parte de un plan integral de la DIAN para depurar el sistema y garantizar la transparencia en las operaciones económicas.

Qué acciones deben tomar los ciudadanos morosos

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar periódicamente su estado tributario y atender cualquier notificación emitida por la DIAN o por su entidad bancaria. Entre las acciones preventivas se destacan:

Pagar los impuestos atrasados o formalizar acuerdos de pago.

Revisar las comunicaciones enviadas por la DIAN.

Mantener actualizados los datos personales y fiscales.

Evitar movimientos financieros sin justificación o cuentas inactivas.

En caso de recibir un aviso de suspensión o embargo, se sugiere acudir de inmediato a la entidad financiera o solicitar asesoría legal para resolver el proceso antes de que se ejecuten las sanciones.

Qué hacer si ya embargaron tu cuenta bancaria o congelaron tu tarjeta de crédito

Si un ciudadano fue notificado de la medida, puede solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago para recuperar el acceso a sus fondos. Una vez se compruebe el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer los servicios financieros.

El Gobierno enfatizó que estas acciones no buscan castigar, sino fomentar la responsabilidad fiscal y garantizar que los recursos públicos se recauden de manera justa y eficiente.