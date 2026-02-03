Es oficial | El Gobierno embargará la cuenta digital bancaria de las personas que se encuentren en esta base de datos

El sector financiero en Colombia se encuentra en la fase de preparación para afrontar dos jornadas consecutivas sin atención presencial en las sucursales bancarias. El motivo es el descanso correspondiente al Día de San José, que en 2026 se traslada al lunes 23 de marzo, lo que extiende el cierre de las sucursales.

A medida que comienza este 2026, un número significativo de usuarios comienza a revisar sus fechas de pago, cobros y depósitos para evitar posibles inconvenientes. A pesar de que las oficinas no estarán abiertas durante estos feriados, los cajeros automáticos, las apps bancarias y los servicios digitales seguirán disponibles para realizar diversas operaciones sin necesidad de visitar una sede física.

Importante cierre de bancos en Colombia

De acuerdo con el calendario oficial de feriados en Colombia, el próximo lunes 23 de marzo no habrá actividad laboral en gran parte del país debido al traslado de la celebración del Día de San José, una fecha que también impacta en el sector financiero.

En esta fecha, las oficinas bancarias y la mayoría de las entidades financieras suspenderán su atención presencial, lo que impedirá la realización de trámites como la apertura de cuentas, retiros por ventanilla o gestiones en caja en las sucursales.

El feriado propicia un fin de semana largo, circunstancia que generalmente incrementa el flujo de turistas y el movimiento comercial. Por tal motivo, se recomienda llevar a cabo con antelación depósitos, cambios de cheques y cualquier trámite presencial antes del viernes, así como programar las operaciones electrónicas que puedan ser resueltas previamente.

Cómo funcionarán los bancos durante el cierre

En estos días, las oficinas de los bancos no abren al público, por lo que no habrá atención en ventanillas ni en áreas de servicio presencial.

Durante estas jornadas, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos (ATM), los corresponsales bancarios habilitados y los canales de banca digital para consultar saldos, hacer pagos electrónicos, transferencias entre cuentas y otros trámites en línea que no requieran la presencia física en una sucursal.

Quienes tengan débito automático, cuotas de crédito o servicios con vencimiento en alguno de estos dos feriados deben revisar con su entidad cómo se manejan los cobros en días no hábiles. En muchos casos, las operaciones se ejecutan o se consideran para el siguiente día hábil, pero es importante confirmar condiciones y horarios para evitar cargos adicionales.

Jueves 1 de enero: primer día del año 2026.

Jueves 25 diciembre: Navidad.

Es importante tener en cuenta estas fechas para la planificación de actividades financieras y evitar inconvenientes.