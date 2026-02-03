Ni visa, ni pasaporte: Estados Unidos permitirá el ingreso legal de migrantes que presenten este documento en 2026. (Fuente: archivo)

Aunque el Gobierno de los Estados Unidos ha reforzado los controles fronterizos, existe una autorización que permite a ciertos ciudadanos extranjeros viajar por motivos turísticos, de negocios o tránsito, siempre que sea por periodos breves.

Quienes cumplan con los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden ingresar sin visa utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Ojo: la ESTA no reemplaza el pasaporte; se exige pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país integrante del VWP. Tampoco sustituye la Real ID (no aplica a viajes internacionales).

No es la visa: el documento que autoriza el ingreso legal a los EE.UU.

La ESTA es la autorización previa obligatoria para ciudadanos de países que integran el VWP que ingresen a EE. UU. por aire, mar o tierra (sí, también en frontera terrestre desde 2022).

Permite estadías de hasta 90 días por turismo, negocios o tránsito. La aprobación de la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final la toma el oficial de CBP en el punto de entrada.

La lista de las personas que pueden tramitar la ESTA

Pueden hacerlo únicamente los ciudadanos de países incluidos en el VWP que:

Cuenten con pasaporte electrónico vigente.

vigente. Viajen por turismo, negocios o tránsito por hasta 90 días.

por hasta 90 días. Obtengan la aprobación online antes del viaje.

antes del viaje. Si tu país no forma parte del VWP, no podés usar ESTA: debés solicitar la visa B1/B2 u otra que corresponda.

¿Cómo obtener la ESTA para ingresar a EE.UU?

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización digital que permite viajarsin visa a Estados Unidos bajo dicho programa. Es el permiso previo al desplazamiento: se gestiona en línea y, si es aprobado, habilita el embarque, pero la admisión final siempre la define CBP al arribar al punto de entrada.

Desde 2022 también se exige ESTA para quienes ingresen por paso terrestre, además de aire y mar. La autorización se vincula al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, usualmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que expire el pasaporte), permitiendo múltiples ingresos cortos de hasta 90 días cada uno, siempre que se mantengan las condiciones del programa.

Las claves para tramitarlo son:

Requisitos básicos: pasaporte electrónico vigente de un país del VWP y solicitud online aprobada .

Finalidad del viaje: turismo, negocios o tránsito ; no permite trabajar o residir.

Plazo sugerido: aplicar al menos 72 horas antes del viaje.

Tránsito : incluso para escalas en EE. UU. se necesita ESTA (o una visa válida).

No garantiza entrada : la decisión final es del oficial de CBP al arribar.

Si tu país no está en el VWP, no podés usar ESTA; corresponde visa B1/B2 u otra categoría.

La lista completa de países adheridos al Visa Waiver Program

El Visa Waiver Program incluye actualmente a 42 países distribuidos entre Europa, Oceanía, Asia, y algunos de América del Sur y Medio Oriente. Hasta el momento, Colombia no forma parte del programa, pero sí lo hacen:

Europa:

Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino, Suecia, Suiza.

Asia:

Brunéi, Corea del Sur, Japón, Singapur, Taiwán.

Oceanía:

Australia, Nueva Zelanda.

Medio Oriente:

Israel y Qatar.

América latina

Chile.