El nacimiento de ocho polluelos amplía la base genética disponible y reduce la dependencia de unas pocas parejas reproductoras, un factor clave para evitar la endogamia y asegurar la viabilidad futura de la especie.

Durante más de medio siglo, la ciencia dio por perdida a una especie emblemática del Pacífico mexicano. Sin embargo, el inicio de 2026 trajo una sorpresa histórica: el nacimiento de ocho polluelos devolvió la atención mundial sobre un ave que muchos creían condenada al olvido.

Se trata de la paloma de Socorro, declarada extinta en estado silvestre desde la década de 1970. Su reciente reproducción en un zoológico europeo no solo representa un éxito biológico, sino que marca un punto de inflexión en los programas modernos de conservación.

Con apenas unos 200 ejemplares vivos bajo cuidado humano en todo el planeta, cada nuevo nacimiento adquiere un valor estratégico. Para la comunidad científica, estas crías funcionan como un auténtico banco genético que mantiene abierta la posibilidad de recuperar la especie.

La paloma de Socorro: del colapso en libertad al rescate científico

Originaria de la Isla Socorro, un territorio mexicano aislado en el océano Pacífico, esta ave vio desaparecer su hábitat tras la llegada del ser humano. La introducción de gatos ferales y ganado ovino devastó las zonas de anidación y provocó un colapso poblacional acelerado.

En pocos años, la especie desapareció completamente de su entorno natural. Solo un pequeño grupo había sido trasladado previamente a zoológicos, convirtiéndose en los últimos sobrevivientes. Hoy, esos ejemplares sostienen una población global reducida, cuya supervivencia depende por completo de la intervención científica.

El programa internacional que logró el nacimiento de los ocho polluelos

La reproducción fue posible gracias a una red de cooperación entre instituciones de Europa y Norteamérica que coordina cuidadosamente cada emparejamiento. Los especialistas utilizan análisis genéticos avanzados para seleccionar parejas compatibles y fortalecer la diversidad biológica.

Los ocho polluelos nacidos en Europa representan un avance clave en el programa global para salvar a la paloma de Socorro. Instagram

Los espacios donde nacieron las crías replican con precisión las condiciones originales de la Isla Socorro. Se controlan la humedad, la dieta y las áreas de nidificación para estimular comportamientos naturales y favorecer el éxito reproductivo.

El desafío pendiente: restaurar la Isla Socorro para un posible regreso

Aunque el nacimiento de las crías genera entusiasmo, la reintroducción en libertad todavía enfrenta obstáculos importantes. La isla atraviesa un complejo proceso de restauración ecológica que incluye la erradicación de especies invasoras y la recuperación de la vegetación original.

Los expertos advierten que liberar aves antes de tiempo podría ser fatal si el ecosistema aún no está preparado. La naturaleza necesita años para recomponerse, y cualquier intento prematuro pondría en riesgo décadas de trabajo científico.