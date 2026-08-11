Poner cinta adhesiva en las ruedas de la valija: para qué sirve y por qué cada vez más viajeros lo recomiendan

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Cada vez más personas colocan cinta adhesiva en las ruedas de sus valijas antes de viajar para evitar que acumulen suciedad y bacterias durante el trayecto.
Las ruedas del equipaje están en contacto constante con pisos de aeropuertos, calles, estaciones y baños públicos, por lo que pueden transportar tierra, polvo y otros residuos hasta el hogar o la habitación del hotel.
Por ese motivo, muchos viajeros comenzaron a utilizar un sencillo truco, cubrir las ruedas con cinta adhesiva antes del viaje y retirarla una vez que llegan a destino.
¿Para qué sirve poner cinta adhesiva en las ruedas de la valija?
El principal objetivo de esta práctica es mantener las ruedas limpias y evitar que la suciedad acumulada termine en pisos, alfombras o camas al ingresar al alojamiento.
Además, quienes utilizan este método aseguran que permite:
- Reducir la cantidad de polvo y barro que se acumula en las ruedas.
- Facilitar la limpieza del equipaje al regresar a casa.
- Evitar que restos de suciedad entren en contacto con otras superficies.
- Proteger temporalmente las ruedas durante el traslado.
La recomendación es utilizar cinta adhesiva resistente, colocarla sobre la superficie de las ruedas antes de salir y retirarla una vez finalizado el trayecto.
¿Cómo aplicar correctamente la cinta adhesiva?
Para poner en práctica este truco, solo es necesario seguir unos pocos pasos:
- Limpiar las ruedas antes de comenzar el viaje.
- Cubrirlas con cinta adhesiva ancha.
- Verificar que la cinta quede bien fijada.
- Retirarla al llegar al destino y desecharla.
Aunque no reemplaza una limpieza profunda, este método se volvió popular entre quienes buscan mantener su equipaje en mejores condiciones durante los viajes.