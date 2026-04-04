El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 4 de abril que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas durante el inicio del fin de semana. Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de variada intensidad en gran parte del país, con especial atención en las regiones Pacífica, Andina y Caribe. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. Para este sábado, la institución prevé que las lluvias se extenderán hacia el centro de la región Pacífica y el centro y oriente de la región Caribe, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones en amplios sectores de la Andina. Se esperan mayores acumulados de lluvia en los departamentos de: Las mismas condiciones, aunque con menor intensidad, se esperan en Sucre, Atlántico, centro y sur de La Guajira, Meta, Vichada, Casanare, oriente de Arauca, Caquetá, Amazonas, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Guainía. En cuanto al resto del país, el Ideam prevé una disminución de las lluvias en la Amazonía y la Orinoquía. Por su parte, hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo ligeramente a parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: Siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: