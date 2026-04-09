Colombia atraviesa para un fuerte temporal con tres días consecutivos de lluvias intensas, tormentas eléctricas y acumulados significativos. El patrón lluvioso se extenderá hasta mañana viernes 10, con mayor intensidad en regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, donde se esperan precipitaciones continuas y episodios de tormentas. A diferencia del miércoles será uno de los días más críticos, con lluvias moderadas a fuertes en varias zonas del país, mientras que jueves y viernes continuarán las precipitaciones, aunque con ligeras variaciones en intensidad. Las condiciones podrían generar encharcamientos, crecientes súbitas y afectaciones en movilidad, especialmente en ciudades y corredores viales. Para el jueves 9 de abril se prevé un patrón lluvioso generalizado con mayor intensidad en el sur, oriente y occidente del territorio nacional. Sí. Para el viernes 10 de abril las lluvias persistirán en gran parte del país, especialmente en zonas del sur, oriente y occidente. La región Pacífica mantendrá precipitaciones moderadas a fuertes, mientras que la Andina tendrá lluvias ligeras a moderadas con algunos eventos intensos en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima y Huila. En la Orinoquía seguirán las lluvias fuertes y en la Amazonía continuarán los episodios con tormentas eléctricas. El Caribe mantendrá condiciones más secas en el norte, pero con lluvias en sectores del sur. En Bogotá, las lluvias estarán sectorizadas durante las tardes, con mayor intensidad el martes 7 y el viernes 10 de abril. Las autoridades recomiendan estar atentos a cambios rápidos en las condiciones del tiempo, especialmente en horas de la tarde.