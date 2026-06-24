Colombia tendrá un nuevo día festivo a partir de 2026 tras la sanción de la Ley 2578, que incorporó al calendario nacional la conmemoración del Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. La medida impactará tanto al sector público como al privado y otorgará descanso remunerado a millones de trabajadores.

La nueva disposición también beneficiará a estudiantes y familias que podrán disfrutar de un fin de semana largo adicional durante julio. La normativa establece que la celebración tendrá alcance nacional y se sumará a las fechas festivas ya existentes en el país.

El nuevo festivo de julio permitirá a millones de colombianos disfrutar de un fin de semana largo adicional en 2026.

¿Cuándo será el nuevo puente festivo de julio?

Aunque la conmemoración religiosa corresponde originalmente al 9 de julio, el descanso no se tomará ese mismo día. Debido a la aplicación de la Ley Emiliani, que permite trasladar varios festivos a los lunes, el feriado se celebrará el lunes 13 de julio de 2026.

De esta manera, los colombianos contarán con un nuevo fin de semana largo en plena temporada de vacaciones de mitad de año. La medida busca mantener la tradición de los puentes festivos que caracterizan al calendario colombiano desde hace varias décadas.

La incorporación de esta fecha eleva a 19 el número de festivos oficiales en el país. Además del impacto laboral, el cambio también podría favorecer sectores económicos relacionados con el turismo, el comercio y el transporte.

El significado de la Virgen de Chiquinquirá para Colombia

La nueva fecha festiva está vinculada a una de las advocaciones marianas más importantes del país. La Virgen del Rosario de Chiquinquirá es considerada la patrona de Colombia y concentra una profunda tradición religiosa que se extiende por varias regiones del territorio nacional.

Su historia está asociada a la renovación milagrosa de una imagen venerada desde el siglo XVI, un acontecimiento que convirtió a Chiquinquirá, en Boyacá, en uno de los principales centros de peregrinación del país.

La ley que creó el nuevo festivo también destaca el valor cultural e histórico de esta celebración. Entre otros aspectos, resalta la importancia patrimonial de la ciudad y hechos relevantes como la visita realizada por el papa Juan Pablo II en 1986.

Junio y julio tendrán varios fines de semana largos en 2026

El calendario colombiano concentrará numerosos días de descanso durante junio y julio. Antes del nuevo festivo de julio, los ciudadanos ya habrán disfrutado de varios puentes consecutivos gracias a celebraciones religiosas trasladadas mediante la Ley Emiliani.

Entre ellas se encuentran Corpus Christi, celebrado el lunes 8 de junio; el Sagrado Corazón de Jesús, trasladado al lunes 15; y San Pedro y San Pablo, que se conmemorará el lunes 29 de junio.

La celebración está dedicada a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, considerada la patrona de Colombia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La llegada del festivo del 13 de julio prolongará esta dinámica y convertirá el inicio del segundo semestre en uno de los períodos con más oportunidades para viajar o planificar actividades familiares.

Un impulso para el turismo y la economía regional

Los puentes festivos suelen generar un incremento en los desplazamientos dentro del país. Aerolíneas, terminales terrestres, hoteles y destinos turísticos registran habitualmente un aumento en la demanda durante estas fechas.

Para muchos trabajadores, estos fines de semana largos representan una oportunidad para descansar o realizar viajes sin necesidad de utilizar varios días de vacaciones. En paralelo, las regiones turísticas suelen beneficiarse por el incremento de visitantes.

Las autoridades y los operadores turísticos recomiendan planificar con anticipación los desplazamientos, especialmente en temporadas de alta demanda, cuando los costos de transporte y alojamiento suelen incrementarse.