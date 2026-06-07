Sin pagar alquiler y con internet: el pueblo de 40 habitantes busca voluntarios que quieran vivir en la montaña.

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En pleno interior de España, un pueblo de apenas 40 habitantes lanzó una oferta que dio la vuelta al mundo: vivienda sin alquiler, un empleo fijo e internet de buena calidad para quien se anime a mudarse. La meta no es atraer turismo, sino frenar la despoblación que amenaza con dejarlo vacío.

El protagonista es Arenillas, en la provincia de Soria (Castilla y León), una de las zonas más golpeadas por lo que allá llaman la “España vaciada”. La propuesta se volvió viral y reunió 116 solicitudes en menos de una semana, según la agencia EFE, de familias dispuestas a cambiar la ciudad por la montaña y olvidarse del arriendo.

Vivienda gratis, empleo de albañil e internet para teletrabajar

La oferta va mucho más allá de una casa. La familia elegida recibe una vivienda municipal completamente equipada, sin gastos de alquiler, y un empleo estable como albañil encargado del mantenimiento y la rehabilitación de los edificios del pueblo. Es, en la práctica, una oportunidad de trabajo con techo asegurado desde el primer día.

A diferencia de las famosas “casas a 1 euro”, que obligan a invertir miles de euros en reformas, en Arenillas la vivienda se entrega lista para habitar. Eso la convierte en una de las puertas más accesibles para quienes sueñan con emigrar al campo europeo sin un gran capital inicial. El plan apunta sobre todo a familias con hijos, claves para garantizar el relevo generacional.

En Arenillas la vivienda se entrega lista para habitar. ChatGPT - creada con IA

Esto es lo que incluye el paquete:

Vivienda: casa municipal rehabilitada y equipada, sin costo de alquiler. El pueblo ya recuperó 7 viviendas para este fin.

Empleo: puesto fijo como albañil, ligado al mantenimiento de los inmuebles municipales.

Bar social: opción de gestionar el bar del pueblo como ingreso adicional, aunque no es un requisito obligatorio.

Colegio: transporte escolar gratuito hasta Berlanga de Duero , a 20 km , gestionado por la Junta de Castilla y León.

Internet: conexión mejorada, pensada para combinar el empleo local con el teletrabajo.

El único requisito: quedarse para siempre, no por temporadas

La condición es una sola y es excluyente: instalarse de forma permanente. Las autoridades fueron tajantes en que la convocatoria no busca turistas ni personas que solo quieran pasar temporadas cortas, sino vecinos estables durante todo el año. Reunir ese y los demás requisitos es lo que finalmente define quién se queda con la plaza.

El pueblo está lejos de estar muerto. Arenillas es uno de los pocos puntos de Soria que no pierde población y, en verano, su censo se multiplica hasta las 300 personas, sobre todo en agosto por las fiestas. Para quien evalúa dejar atrás la vivienda urbana, esa vida comunitaria es buena parte del atractivo.

Los interesados deben canalizar la postulación a través del ayuntamiento de Arenillas y su web oficial, arenillas.es, donde la administración local centraliza el contacto y da prioridad a las familias que se comprometan a echar raíces y vivir allí los doce meses del año.