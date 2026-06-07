Oficial y definitivo | El Gobierno bloqueará todas las cuentas de billeteras digitales de las personas que aparezcan en este sitio web. (Fuente: IA)

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En Colombia, se ha conferido al Gobierno la capacidad para implementar el embargo sobre cuentas de billetera virtual. Es relevante mencionar que un número considerable de ciudadanos está recibiendo notificaciones respecto al embargo de sus cuentas en bancos o billeteras digitales.

En Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Hacienda ha anunciado la gestión del seguimiento a más de 25.000 individuos que presentan deudas pendientes con el distrito. Estas deudas están fundamentalmente relacionadas con TransMilenio y cuestiones de convivencia.

Este esfuerzo es parte de la campaña Si le debes a Bogotá, ponte al día, a través de la cual el Gobierno distrital aspira a recuperar las obligaciones que ciertos ciudadanos han ignorado durante un extenso periodo de tiempo.

Bogotá embargará cuentas y billeteras virtuales a morosos

A través de esta campaña, el Distrito realiza un llamado no solo a los contribuyentes de impuestos, sino también a aquellos que han incumplido normas de convivencia en la ciudad.

La Secretaría de Hacienda ha dispuesto la suspensión del embargo de cuentas en entidades bancarias y billeteras digitales como Nequi, Daviplata o Dale!, así como de bienes de 25.000 ciudadanos que han incurrido en multas de convivencia. Estas sanciones son consecuencia de violaciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Iniciativa de Bogotá busca recuperar deudas y embargar cuentas de ciudadanos morosos (foto: archivo). ChatGPT

¿Cómo saber si eres deudor de la DIAN?

Es fundamental considerar que las comunicaciones emitidas por el Distrito no requieren pagos inmediatos, depósitos en cuentas bancarias ni transferencias a través de aplicaciones o billeteras digitales.

Las personas que hayan sido sancionadas recibirán notificaciones oficiales mediante mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) o correo electrónico (cobrohacienda@shd.gov.co). En dichos canales se detallará el monto de la deuda y los métodos disponibles para regularizar la situación.

¿Por qué pueden embargar tu cuenta bancaria y bloquear tu tarjeta de crédito?

La suspensión de productos financieros se inserta en un plan global de la DIAN orientado a la depuración del sistema y a la garantía de la transparencia en las actividades económicas.

El Gobierno ha delineado que el objetivo primordial es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y robustecer la cultura tributaria en Colombia. De acuerdo con la entidad, la evasión fiscal ocasiona pérdidas millonarias que perjudican la inversión pública así como los programas sociales del Estado.

Las causas principales que fundamentan los embargos son:

Deudas tributarias no saldadas ante la DIAN.

Procesos judiciales o administrativos por incumplimiento financiero.

Uso indebido o inactividad prolongada de cuentas bancarias.

Reincidencia en la evasión o falsificación de información tributaria.

Qué deben hacer los ciudadanos en mora pasos clave

Las autoridades exhortan a los ciudadanos a verificar su estado tributario de manera regular y a atender cualquier aviso emitido por la DIAN o la entidad bancaria correspondiente. Entre las acciones preventivas que se recomiendan se encuentran:

Pagar los impuestos atrasados o formalizar acuerdos de pago.

Revisar las comunicaciones enviadas por la DIAN.

Mantener actualizados los datos personales y fiscales.

Evitar movimientos financieros sin justificación o cuentas inactivas.

El Gobierno enfatizó que estas acciones no buscan castigar, sino fomentar la responsabilidad fiscal y garantizar que los recursos públicos se recauden de manera justa y eficiente.

Si un ciudadano fue notificado de la medida, puede solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago para recuperar el acceso a sus fondos. Una vez que se compruebe el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer los servicios financieros.