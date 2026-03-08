Las familias comenzaron a reorganizar rutinas y agendas ante una pausa prevista en el calendario escolar. En abril, el sistema educativo tendrá un corte que afectará a millones de estudiantes en todo el país, en un contexto marcado por fechas religiosas y un descanso generalizado. La decisión alcanza a los niveles inicial, primario y secundario, y responde a una combinación de días festivos y no lectivos ya contemplados en la normativa vigente. Aunque no se trata de una medida excepcional, el impacto vuelve a sentirse en hogares y comunidades educativas. Con el correr de los días, surgieron dudas sobre el alcance real del cierre y sobre qué fechas quedan incluidas. El detalle del calendario permite entender cómo se configura este período sin clases y por qué no habrá actividad escolar durante varios días consecutivos. Durante abril, no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria debido a la celebración de Jueves Santo y Viernes Santo, fechas reconocidas como festivos en Colombia. A estos días se suman el sábado y el domingo, lo que conforma un receso continuo de cuatro jornadas sin actividad académica. El Ministerio de Educación ratificó que estas fechas forman parte del calendario escolar oficial y que el cierre de las escuelas aplica tanto para instituciones públicas como privadas. La medida alcanza a estudiantes, docentes y personal educativo en todo el territorio nacional. Este período sin clases no implica una modificación extraordinaria del cronograma anual, sino el cumplimiento de lo establecido en la normativa que regula los tiempos escolares. Cada establecimiento deberá retomar sus actividades según lo previsto una vez finalizado el fin de semana. Las autoridades educativas recordaron que el receso de Semana Santa es uno de los más tradicionales del año y se repite de forma regular. Por ese motivo, las instituciones ya cuentan con lineamientos claros para la organización de contenidos y evaluaciones antes y después de estas fechas. Desde Educación señalaron además que los calendarios regionales no presentan variaciones para este período. En consecuencia, el cierre de las escuelas en abril será simultáneo en todo el país y no se prevén excepciones para ninguna jurisdicción. Con este esquema, abril tendrá una interrupción puntual de la actividad escolar, concentrada en la Semana Santa. Tras el descanso, las clases se reanudarán con normalidad en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con el calendario vigente.