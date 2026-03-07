En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el Ejército Nacional de Colombia anunció que decenas de mujeres militares tendrán un rol protagónico dentro del Plan Democracia, el dispositivo de seguridad que acompaña los procesos electorales en el país. Aproximadamente 40 uniformadas de arma de combate estarán al mando de pelotones y escuadras desplegadas en distintas regiones. El operativo militar hace parte de la estrategia organizada para brindar seguridad durante las elecciones legislativas y presidenciales, un proceso que moviliza a miles de integrantes de la Fuerza Pública en todo el territorio. De acuerdo con información divulgada por Caracol, el dispositivo contempla la participación de más de 120.000 soldados, encargados de custodiar puestos de votación y apoyar a las autoridades civiles durante las jornadas electorales. Dentro de esta operación, oficiales y suboficiales mujeres asumirán responsabilidades de liderazgo en el terreno. Entre los rangos que participarán en estas tareas se encuentran tenientes, subtenientes y cabos, quienes estarán a cargo de unidades militares que acompañarán a las comunidades y vigilarán los centros de votación. Algunas de las uniformadas designadas ya cumplen funciones estratégicas dentro del operativo. Es el caso de la subteniente Diana Carolina Suárez, quien opera sistemas de aeronaves no tripuladas y participa en labores de vigilancia aérea desde el municipio de Firavitoba, en Boyacá. También se destaca la labor de la cabo tercero Nataly Cerón Cerón, encargada de dirigir tropas en Ituango, Antioquia, una zona que suele requerir presencia constante de las Fuerzas Militares por su complejidad territorial. Según la institución, estas militares tendrán la capacidad de dirigir operaciones y tomar decisiones tácticas en terreno, especialmente en áreas rurales o corredores considerados sensibles para el desarrollo de las elecciones. El Plan Democracia contempla la protección de más de 5.000 puestos de votación distribuidos en todo el país, en los que funcionarán más de 122.000 mesas electorales. Este despliegue implica una amplia movilización de recursos humanos y logísticos para garantizar la seguridad de los votantes. Como parte del esquema de respaldo, el Ejército contará con una reserva cercana a 2.000 uniformados pertenecientes a unidades especializadas, que podrán intervenir ante cualquier eventualidad que se presente durante las jornadas. Además, el dispositivo incluirá apoyo aéreo con cerca de 40 aeronaves y el uso de más de 70 drones, herramientas que permiten ampliar las labores de reconocimiento y vigilancia, especialmente en zonas de difícil acceso. Para el desarrollo del operativo, las Fuerzas Militares mantienen coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades del Estado mediante Puestos de Mando Unificado instalados en diferentes niveles. Desde estos centros se realiza seguimiento constante al proceso electoral antes, durante y después de la votación, con el propósito de responder rápidamente ante cualquier situación que pueda afectar la normalidad de las elecciones.