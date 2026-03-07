El Gobierno de Sri Lanka reactivó a mediados de septiembre la construcción de la Autopista Central, un proyecto estratégico que une Colombo con Kandy, tras recibir un préstamo de USD 500 millones de China. La obra había quedado paralizada en 2022 debido a la escasez de fondos y materiales de construcción, consecuencia de la grave crisis financiera que atravesó Asia del Sur. La autopista busca mejorar la conectividad entre dos de las principales ciudades del país y estimular la actividad económica en las tierras altas centrales. Antes de la suspensión de las obras, aproximadamente un tercio del tramo ya estaba construido, por lo que el gobierno espera recuperar el ritmo y completar el proyecto hacia abril de 2028, según afirmó el ministro de carreteras, Bimal Rathnayake, citado por Reuters. Con la reanudación de las obras, Sri Lanka apunta a crear miles de empleos directos e indirectos, beneficiando a comunidades locales y pequeñas empresas vinculadas a la construcción. La autopista también reducirá los tiempos de viaje y facilitará el transporte de mercancías, fortaleciendo la integración comercial entre la capital y el interior del país. El presidente Anura Kumara Dissanayake aseguró que el proyecto será un motor de crecimiento económico y permitirá acelerar la recuperación tras años de dificultades financieras. “Esperamos que este proyecto nos ayude a reducir el tiempo de recuperación económica y fortalecer la confianza de los inversionistas”, señaló durante la ceremonia de reinicio de las obras. El préstamo del Banco de Exportación e Importación de China llega en condiciones favorables y es el primer financiamiento de gran escala desde que Sri Lanka dejó de pagar su deuda externa hace tres años. Para Pekín, la reactivación de la autopista simboliza el compromiso con la cooperación estratégica en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI). El embajador chino en Sri Lanka, Qi Zhenhong, destacó que la obra es un ejemplo tangible de la colaboración entre ambos países y un reflejo de décadas de relación económica y diplomática. La inversión no solo financia la construcción, sino que también fortalece los lazos comerciales y de infraestructura que han marcado la relación bilateral durante décadas. Sri Lanka ha integrado la Autopista Central en un plan más amplio de desarrollo de infraestructura que incluye proyectos portuarios y energéticos estratégicos, mostrando cómo la colaboración con China ha sido decisiva para modernizar la conectividad nacional. Iniciativas anteriores, como la Terminal Internacional de Contenedores de Colombo y la Autopista del Sur, ya habían demostrado el impacto de esta cooperación en el desarrollo económico. La reactivación del Tramo I, que conecta Kadawatha con Mirigama, es la primera gran obra que avanza desde el incumplimiento de la deuda soberana en 2022, convirtiéndose en un símbolo de confianza internacional y un paso concreto hacia la renovación económica del país. La autopista no solo transportará vehículos, sino también oportunidades y aspiraciones de desarrollo para toda la nación.