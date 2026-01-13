Así será la torre más alta de latinoamérica: tendrá 100 pisos y se elevará a más de 470 metros de una reconocida metrópolis (Fuente: archivo).

El proyecto de la Torre Rise se levanta en el área metropolitana de Monterrey, en México, con la ambición de superar los 475 metros y, así, todo hito regional en altura. Concebida como una torre de 100 pisos, la obra pretende combinar usos residenciales, comerciales y turísticos para transformar la zona en un nuevo polo de actividad.

Los promotores plantean que la torre será un imán para inversión extranjera y turismo, conectada por transporte público y diseñada para integrarse con el entorno urbano. Su emplazamiento estratégico, cercano a vías principales y al aeropuerto, aspira a mejorar la conexión entre el centro histórico y los polos de negocio de la ciudad.

Diseño, accesos y servicios

El complejo incluirá un acceso directo al Metro y estará vinculado a corredores viales que conectan con el Aeropuerto Internacional y el Estadio BBVA, sede de eventos de alto impacto. Además, el proyecto incorpora un mirador de varios niveles, el SkyDeck 360°, y mezcla departamentos, oficinas y hospedaje en una sola torre.

La torre contará con conexiones viales y peatonales al Metro, el aeropuerto y otros establecimientos (Fuente: archivo). Pozas Arquitectos

Entre sus elementos urbanos sobresale un puente peatonal que cruzará el río local para unir barrios y facilitar la movilidad. Las obras de entrono incluyen mejoras en avenidas y ampliación de espacio público para absorber el incremento de flujo peatonal.

Retos técnicos y soluciones estructurales

Los responsables del diseño enfrentaron el reto de reducir el impacto del viento a grandes alturas; por eso optaron por esquinas curvas y soluciones estructurales que aumentan la estabilidad. El uso de materiales avanzados y la integración de amortiguadores serán clave para responder a cargas dinámicas.

La ingeniería también contempló sistemas de seguridad sísmica y logística vertical para servicios y evacuación, requisitos indispensables en rascacielos que superan los 400 metros.

Impacto económico y calendario

Los promotores estiman que la torre generará miles de empleos directos e indirectos durante su construcción y operación, además de atraer sedes corporativas internacionales. Se espera un efecto multiplicador sobre el mercado inmobiliario y el turismo de negocios.

Se espera que el proyecto atraiga inversión extranjera y turismo (Fuente: archivo). Rise Tower

Si se cumple el plan, Torre Rise no solo batirá récords de altura en Latinoamérica, sino que alterará la configuración económica y arquitectónica de Monterrey, posicionándola como un referente regional en infraestructura y desarrollo urbano.