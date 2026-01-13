La resolución incluye a todas las instituciones financieras del país. Funcionamiento y detalles.

Los bancos en Colombia han comunicado modificaciones en sus horarios de atención, debido a la proximidad de varios feriados que alterarán el funcionamiento habitual de sus sucursales. Estas jornadas no laborables obligarán a las entidades financieras a ajustar sus servicios, con el fin de que los usuarios puedan planificar con antelación sus trámites y operaciones bancarias.

Los usuarios deberán prestar atención a estos nuevos horarios, ya que no se mantendrán las habituales jornadas de lunes a viernes. Esta medida será aplicable a todas las entidades financieras, que modificarán sus servicios para garantizar una atención eficiente durante este periodo especial.

Las autoridades financieras y las asociaciones bancarias han confirmado que estos cambios se llevarán a cabo con el propósito de mejorar la experiencia del cliente y asegurar la continuidad de los servicios en días no laborables.

Transforma la atención en bancos: razones

Por motivo de los próximos feriados, los bancos modificarán su atención presencial y virtual. En esas fechas, las sucursales presenciales de todos los bancos permanecerán cerradas, por lo que no habrá atención física. Durante esos días solo será posible realizar operaciones a través de los canales virtuales, como la banca en línea y las aplicaciones móviles. Por ello, lo que cambia es la semana de atención, con el cierre total de oficinas en esas jornadas no laborables.

Los próximos dos feriados que motivan este cambio en la atención bancaria son el 8 de diciembre, lunes, Día de la Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre, jueves, Navidad.

Esto implica que se reforzarán los canales digitales para que los usuarios puedan realizar consultas y transacciones sin necesidad de acudir físicamente.

No habrá servicio habitual de lunes a viernes, sino que se adaptarán los días de atención según cada calendario regional y nacional.

Bancos en Colombia ajustan horarios por feriados: atención presencial y virtual limitada. (foto: archivo).

Efectos del cambio en la jornada sobre los bancos

Estos ajustes, además de realizarse por los días de descanso que también abarcan a los trabajadores bancarios, buscan evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los servicios, especialmente para quienes necesitan realizar trámites urgentes relacionados con pagos, créditos o servicios financieros.

El uso de la banca electrónica es una recomendación clave para minimizar desplazamientos. En resumen, los próximos feriados en Colombia traen consigo una reorganización temporal de los horarios bancarios. Estar informado y preparado permitirá a los usuarios manejar mejor sus asuntos financieros sin inconvenientes.

Los clientes deben verificar con anticipación el horario específico de su banco, ya sea en línea o mediante canales oficiales, para planificar sus visitas y evitar contratiempos.