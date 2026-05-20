Las fuertes precipitaciones podrían provocar inundaciones, crecientes súbitas y complicaciones en varias regiones del país.

Las lluvias seguirán marcando el clima durante este miércoles en gran parte del territorio nacional. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) alertó por precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones en distintas zonas.

El organismo explicó que las condiciones de inestabilidad aumentarán durante las próximas horas por la fuerte humedad presente en el ambiente y el paso de sistemas nubosos que favorecerán aguaceros persistentes. También podrían registrarse crecientes súbitas, deslizamientos y complicaciones en varias vías.

Alertan por lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posibles inundaciones

Los reportes más recientes del IDEAM muestran que las precipitaciones más intensas se concentrarán en regiones de la zona Andina, Caribe y Pacífica. En varios departamentos se esperan lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche.

Las autoridades también mantienen vigilancia sobre zonas con antecedentes de deslizamientos y crecientes de ríos. Los expertos advirtieron que los altos niveles de humedad podrían provocar emergencias locales, especialmente en áreas montañosas y sectores cercanos a quebradas y afluentes.

Además de las lluvias, algunas ciudades podrían registrar fuertes tormentas eléctricas con actividad persistente durante varias horas. El IDEAM pidió atención especial en municipios donde ya se reportaron inundaciones o saturación del suelo en los últimos días.

Las fuertes precipitaciones podrían provocar inundaciones, crecientes súbitas y complicaciones en varias regiones del país.

¿Qué regiones tendrán más lluvias y tormentas este miércoles?

Según el pronóstico oficial, departamentos como Antioquia, Chocó, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca y sectores de la región Caribe tendrán alta probabilidad de precipitaciones fuertes.

En Bogotá también podrían presentarse lluvias durante distintos momentos del día, acompañadas por cielos nublados y descenso de temperatura. Otras capitales del centro del país mantendrán condiciones variables con episodios de tormenta en horas de la tarde.

Los meteorólogos explicaron que mayo suele ser uno de los meses con más precipitaciones del año por el fortalecimiento de la temporada lluviosa. Este escenario incrementa el riesgo de inundaciones, crecientes súbitas y afectaciones viales en distintos corredores.

Las autoridades recomendaron evitar zonas propensas a deslizamientos, no cruzar calles inundadas y seguir las actualizaciones oficiales sobre alertas climáticas y estado de las vías.

La temporada de lluvias mantiene en alerta a varias zonas del país

Durante las últimas semanas, distintas regiones registraron emergencias asociadas a las fuertes precipitaciones. Varias alcaldías y organismos de gestión del riesgo reportaron inundaciones urbanas, caída de árboles y daños en carreteras.

El IDEAM también señaló que las lluvias podrían mantenerse durante los próximos días debido a la persistencia de sistemas húmedos sobre buena parte del territorio. Los especialistas siguen monitoreando el comportamiento de los ríos y las zonas con mayor riesgo de movimientos de tierra.

La actual temporada de lluvias ya provocó alertas preventivas en varios departamentos por posibles crecientes súbitas y acumulados importantes de agua en cortos periodos de tiempo. Las autoridades locales mantienen activos los protocolos de vigilancia y atención ante posibles emergencias climáticas.