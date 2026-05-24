Ya llega el diluvio del año con más de 48 horas de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en estas zonas.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió su Informe Técnico Diario número 143, con un panorama crítico para las próximas 48 horas: lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y crecientes súbitas en buena parte del territorio nacional.

El boletín contabiliza 184 alertas hidrológicas vigentes en todo el país, de las cuales 23 son rojas, 89 naranjas y 72 amarillas. La señal más fuerte la concentran las cuencas del Pacífico y el noroccidente de la región Andina.

Dónde se concentran las lluvias más fuertes

Las precipitaciones más intensas se esperan en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, sur de Antioquia, Santander y Norte de Santander. También se prevén acumulados importantes en el sur del Caribe, especialmente en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y sur de Magdalena durante la noche y la madrugada.

En las últimas 24 horas, el municipio de Magüí (Nariño) registró el pico nacional con 93,0 milímetros de lluvia, seguido por San Francisco (Putumayo) con 85,8 mm e Inírida (Guainía) con 82,0 mm. Pese al volumen, ninguna estación superó los máximos históricos.

El pronóstico advierte que el corredor de tormentas se extenderá durante la tarde y la noche en la región Andina, con lluvias moderadas a fuertes persistentes en oriente y occidente de Antioquia, sur y oriente de Santander, y occidente y nororiente de Norte de Santander.

Las zonas con alerta roja por crecientes súbitas

El IDEAM mantiene alertas rojas por alta probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en cuencas de cinco áreas hidrográficas. La situación más delicada se reporta en el río Atrato y sus afluentes, donde están en alerta roja los ríos Bebaramá, Murrí, Bojayá, Napipí, Opogadó, Murindó y Salaquí–Truandó.

En el Pacífico chocoano, hay alerta roja sobre los ríos Baudó, Docampadó, Calima, Dagua, Anchicayá, Cajambre, Mayorquín y Naya-Yurumanguí, con afectaciones ya confirmadas en Dagua (Valle del Cauca) y Riosucio (Chocó).

El IDEAM mantiene alertas rojas por alta probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en cuencas de cinco áreas hidrográficas. Shutterstock + Canva

Municipios donde se pide atención inmediata

El reporte oficial concentra los puntos críticos en los siguientes territorios:

Antioquia: Vigía del Fuerte, Urrao, Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó y Murindó.

Chocó: Bojayá, Medio Atrato, Bahía Solano, Juradó, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral de San Juan y Riosucio.

Valle del Cauca: Buenaventura, Dagua, La Cumbre, Calima-Darién y Bahía Málaga.

Casanare: San Luis de Palenque, Pore, Trinidad y Hato Corozal, tras el desbordamiento del río Pauto reportado el 21 y 22 de mayo.

Caquetá: Florencia, Valparaíso y Solita, por desbordamiento del río Orteguaza y el río Pescado el 22 de mayo.

Deslizamientos e incendios: el otro frente

A las alertas hidrológicas se suman 292 alertas por deslizamientos y 88 por incendios de la cobertura vegetal, según el reporte de la directora general del IDEAM, Ghisliane Echeverry Prieto.

El riesgo alto por deslizamientos se concentra en 79 municipios, principalmente de Chocó, Meta, Caquetá, Boyacá, Cauca y Antioquia. En paralelo, persisten las áreas inundadas en La Mojana (San Jacinto del Cauca, Caimito, Ayapel, San Marcos y Sucre), por el rompimiento del dique del río Cauca en el sector Caregato.

En el frente energético, los embalses del país muestran niveles dispares: Antioquia llega al 81% y Caldas al 80,1%, mientras que Oriente apenas alcanza el 47%. Las recomendaciones del SNGRD para población ribereña están activas hasta las 18:00 del 23 de mayo.