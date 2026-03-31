El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este martes 31 de marzo que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para el cierre del mes. Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de variada intensidad en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de crecientes súbitas, deslizamientos e inundaciones. Para este martes, la institución prevé una mayor concentración de lluvias en: En cuanto al resto del país, el Ideam anunció una disminución de las lluvias en la región Pacífica, así como en el occidente y centro de la Amazonía. El Ideam advierte sobre probabilidad de crecientes súbitas en ríos de respuesta rápida y sus principales afluentes en cuencas con suelos saturados, particularmente en ríos y quebradas tributarios de los ríos Cauca y Magdalena (desde la cuenca alta hasta la baja), en las zonas hidrográficas de los ríos Atrato, Darién y San Juan (Chocó), y en ríos del piedemonte de los departamentos de Meta, Arauca, Caquetá y Putumayo. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: Para conocer el estado de los corredores viales del país, se recomienda consultar las herramientas interactivas VI@JERO SEGURO, la línea #767, X @numeral767 y la página web https://www.invias.gov.co/.