El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado, 28 de marzo, que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para el último fin de semana del mes. Se espera un incremento significativo en la intensidad de las precipitaciones a partir del viernes en la noche, con lluvias generalizadas en amplias zonas del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de crecientes súbitas, deslizamientos e inundaciones, especialmente en cuencas con suelos saturados. Para este sábado 28, la institución prevé que las lluvias se concentren principalmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazonía, así como en el sur de la región Caribe y en áreas del sur y occidente de la Orinoquía. Sin embargo, se esperan mayores acumulados de lluvia en los departamentos de: Las mismas condiciones, con posibles tormentas eléctricas, se esperan en sectores del sur del Caribe y el noroccidente del país, incluyendo los aportantes de los ríos Cauca y Magdalena y los piedemontes de la Orinoquía. Desde el viernes en la noche se anticipó un aumento de la nubosidad en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, con precipitaciones que irán de moderadas a fuertes. En la Orinoquía se comenzará a evidenciar un incremento progresivo de las precipitaciones hacia el sur y occidente de la región. El Ideam advirtió que esta situación aumenta la probabilidad de crecientes súbitas en ríos de respuesta rápida y sus afluentes, particularmente en zonas con suelos ya saturados. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: Para este fin de semana se prevén tormentas eléctricas en sectores del sur del Caribe y el noroccidente del país. El Ideam recomienda: