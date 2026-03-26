El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la llegada de un frente de tormentas que traerán lluvias abundantes y vientos inestables. El temporal impacta principalmente en en el centro y occidente del país, aunque también se extiende a zonas cercanas. Este jueves 26 de marzo estará protagonizado por lluvias en amplias zonas del país. Solo los sectores del centro y occidente de la región Orinoquía se mantendrían condiciones más estables. Las tormentas más intensas se pronostican para el occidente de Córdoba, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y regiones del sur del país como Caquetá, Putumayo y Amazonas. Mientras tanto, zonas, como Cundinamarca, Tolima, Huila y Santander, tendrá lluvias de intensidad moderada a baja. El archipiélago de San Andrés y Providencia podrían presentarse precipitaciones aisladas en áreas marítimas. El Ideam difundió el pronóstico extendido para los próximos días: En Bogotá, este jueves 26 de marzo habrá una probabilidad de lluvias del 57% con una nubosidad del 75%. Hacia la noche, la previsión de precipitaciones aumentarán a un 60% y la nubosidad a un 85%. Las temperaturas irán de los 20 grados durante el día hacia los 10 grados por la noche. Las rafagas de viento serán de 26 kilómetros por hora hasta la noche, que bajarán su intensidad a 15 kilómetros por hora.