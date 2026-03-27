El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene el alerta por un frente de tormentas con lluvias incesantes y fuertes vientos. El temporal afecta principalmente al centro y al occidente del país, aunque también se siente en zonas cercanas. Este viernes 27 de marzo continuará marcado por lluvias en amplias zonas del país. Solo los sectores del centro y occidente de la región Orinoquía se mantendrían condiciones más estables. Las tormentas más intensas se pronostican para el occidente de Córdoba, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y regiones del sur del país como Caquetá, Putumayo y Amazonas. Mientras tanto, zonas, como Cundinamarca, Tolima, Huila y Santander, tendrá lluvias de intensidad moderada a baja. El archipiélago de San Andrés y Providencia podrían presentarse precipitaciones aisladas en áreas marítimas. El Ideam difundió el pronóstico extendido para los próximos días. El sábado 28 y domingo 29 se sostendrá el temporal con intensas lluvias y actividad eléctrica. Los acumulados podrían alcanzar 19 mm. En Bogotá, este viernes 27 de marzo habrá una probabilidad de lluvias del 86% con una nubosidad del 93%. Hacia la noche, la previsión de precipitaciones se mantendrá en 84%.